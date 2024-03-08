Batman\'da yolu kapatıp ateş yakan terör örgütü yandaşı 5 kişi gözaltına alındı

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Gaza gelip "Seçimde Erdoğan\'a oy var mı?" diye sordu, hiç beklemediği bir yanıt aldı

Batman'da, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) seçim lokali açılışı sonrası çıkan olaylarda 5 kişi gözaltına alındı.

YOLU KAPATIP ATEŞ YAKTILAR

Edinilen bilgilere göre, DEM Parti 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimleri için Bağlar Mahallesi ile Pazaryeri Mahallelerinin kesiştiği yerde seçim lokali açtı. Açılış sonrası aralarında yüzleri maskeli bir grup, çöp konteynerleri ile yolu kapatıp ateş yaktı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve TOMA sevk edildi. Terör propagandası yapan grup, polisin uyarılarına taş ile karşılık verdi. Ara sokaklara kaçan göstericilerden 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyet işlemleri devam ederken yol, temizlendikten sonra trafiğe açıldı.