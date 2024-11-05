Batman\'da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil

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İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta İstanbul'un Esenyurt belediyesine kayyum atamasının ardından dün sabah saatlerinde de Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atamıştı.

PROTESTO İÇİN BELEDİYEYE YÖNLENDİLER

Gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Batman'da kaydedilen bir görüntü ise büyük ses getirdi. Belediyeye kayyum ataması kararını protesto etmek için halk otobüslerinin belediye binasına yönlendiği dakikalarda kaydedilen bir videoya genç kızın tepkisi damga vurdu.

"SINAV VAR DİYORUZ"

Sınava yetişmek istediğini belirten genç kız, otobüs şoförüne "Ya sen ne diyorsun. Sınav var diyoruz. Ne Kürdistanı'ndan bahsediyorsun? Sen Türkiye'de yaşıyorsun Türkiye'de farkında mısın? Cahil ya. Burası Kürdistan değil" diye bağırdı.