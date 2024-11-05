Batman'da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil - Son Dakika
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3.Sayfa

Batman'da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil

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İçişleri Bakanlığı'nın Batman Belediyesi'ne kayyum kararını protesto etmek için halk otobüslerinin belediye binasına yönlendiği dakikalarda ortaya çıkan bir görüntü büyük ses getirdi. Sınava yetişmek için otobüse binen genç bir kız şoföre "Ne Kürdistanı'ndan bahsediyorsun? Sen Türkiye'de yaşıyorsun. Cahil ya" sözleriyle tepki gösterdi.

05.11.2024 09:07
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İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta İstanbul'un Esenyurt belediyesine kayyum atamasının ardından dün sabah saatlerinde de Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atamıştı.

PROTESTO İÇİN BELEDİYEYE YÖNLENDİLER

Gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Batman'da kaydedilen bir görüntü ise büyük ses getirdi. Belediyeye kayyum ataması kararını protesto etmek için halk otobüslerinin belediye binasına yönlendiği dakikalarda kaydedilen bir videoya genç kızın tepkisi damga vurdu.

"SINAV VAR DİYORUZ"

Sınava yetişmek istediğini belirten genç kız, otobüs şoförüne "Ya sen ne diyorsun. Sınav var diyoruz. Ne Kürdistanı'ndan bahsediyorsun? Sen Türkiye'de yaşıyorsun Türkiye'de farkında mısın? Cahil ya. Burası Kürdistan değil" diye bağırdı.

Batman\'da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • hüsamettin duman:
    gönlümüzde Kürdistan ama 18 162 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    DEMEK Kİ NEYMİŞ KÜRT KARDEŞLERİMİZİ OKUTMAK GEREKİYORMUŞ. YILLARDIR PKK ORADA OKULLARI BOŞUNA KAPATMAMIŞ VE ÖĞRETMENLERİMİZİ BOŞUNA ŞEHİT ETMEMEMİŞ. AMA EMELİNE ULAŞAMAYACAK İSRAİL DESTEKLİSİ PKK. HELAL OLSUN SANA BACIM. SELAHATTİN EYYÜBİ KANI VAR SENDE. 126 10 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    Kızdaki daş......... ğa bak helal olsun 121 9 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Helal olsun kızımıza Maalesef bazı insanlarımız halâ İsrail'in in ayrı devlet kurdurma vaadine kanıyorlar Halbuki İsrail kendine devlet arıyor farkında değiller Filistin'de Suriye'de Lübnan'da Irak'ta olduğu gibi Aprupa arapları müslümanları sevmezki elinden gelse bir kaşık suda boğacaklar 44 1 Yanıtla
  • Zafer Aşık:
    Hadi o cahil. öyle olmadığını yıllardir anlatamayan beceriksizleri de görün...Lütfen. 20 9 Yanıtla
  • Kenan sonay:
    Senin yaptığını sözde erkekler yapamıyor seni yetiştiren anne ve babanın ellerinden öpüyorum …işte benim kürt kardeşim 29 0 Yanıtla
  • Serksn Seyis:
    kurdistan varsa oraya gidin o zaman tek bayrak tek millet. 0 0 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    Terörle baglantisi olan herkesin mevki ve makamları ne olursa olsun vatandaşlıktan çıkartılıp tüm hakları ellerinden alınıp sınırdışı edilmeli... 0 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    herkes bunlara bu şekilde tepki vermeli yoksa bunların dotü kalkıyor bizler ses çıkarmaz şak onlar daha çok konuşur. burası Turkiyedir bu toprakları kimse bolemez kabus oluruz 0 0 Yanıtla
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