Batman'da kayıp genç kızın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Batman'da kayıp genç kızın cansız bedeni bulundu

Batman\'da kayıp genç kızın cansız bedeni bulundu

Batman'da 4 gündür kayıp olan genç kızın cansız bedeni Hasankeyf Baraj Gölü'nde bulundu. Kızmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

12.02.2024 12:07  Güncelleme: 12:17
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Batman'da 4 gündür kayıp olan genç kızın cansız bedeni Hasankeyf Baraj Gölü'nde bulundu.

Petrol Mahallesi'ndeki evinden 4 gün önce ayrılan Rojvelat Kızmaz'ı arama çalışmalarına katılan AFAD, jandarma, polis, Batman Belediyesi itfaiye ekipleri, Kızmaz'a ait olduğu değerlendirilen eşyaları Hasankeyf Baraj Gölü kenarında bulunca bu noktaya yoğunlaştı.

Batman Belediyesi itfaiye ekipleri, sabah yaptığı çalışmalar sonucu 26 yaşındaki Kızmaz'ın cansız bedenine ulaştı. Kızmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Aile, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İHA

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