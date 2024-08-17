Batman'da taşlı sopalı kavga kamerada: Ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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Batman'da taşlı sopalı kavga kamerada: Ortalık savaş alanına döndü

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Batman'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kavgaya karışanlar iki iş yerinin önündeki rafları ve kaldırımdaki masaları birbirine fırlattı. Çok sayıda kişi yaralandı. Polis müdahalesi ile taraflar dağıtıldı.

17.08.2024 00:30
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Batman'da taşlı sopalı kavga kamerada: Ortalık savaş alanına döndü

BATMAN - Batman'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Turgut Özal Bulvarı üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlar iki iş yerinin önündeki rafları ve kaldırımdaki masaları birbirine fırlattı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polisin müdahalesi ile taraflar dağıtıldı. Yaralılar Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Batman\'da taşlı sopalı kavga kamerada: Ortalık savaş alanına döndü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da taşlı sopalı kavga kamerada: Ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

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