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Batman'da taşlı sopalı kavga kamerada: Ortalık savaş alanına döndü

BATMAN - Batman'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Turgut Özal Bulvarı üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlar iki iş yerinin önündeki rafları ve kaldırımdaki masaları birbirine fırlattı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polisin müdahalesi ile taraflar dağıtıldı. Yaralılar Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.