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Batman'da teknede mahsur kalan 2'si çocuk 9 kişi kurtarıldı

BATMAN - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde tekneyle açılan 2'si çocuk 9 kişi, mahsur kaldıkları suda jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kılıç köy mevkiinde tekneyle açılan 2'si çocuk 9 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, çalışma sonucu 9 kişiyi mahsur kaldığı yerden tekne ile alarak güvenli alana çıkardı.