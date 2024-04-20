Batman Merkezli Organize Suç Örgütü Çökertildi

Batman merkezli 8 ilde Jandarma tarafından düzenlenen "Mahzen-30" operasyonlarında elebaşılığını Doğan Güney'in yaptığı (Yurt Dışı Firar) "Odacılar" olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda organize suç örgütünün yöneticilerinden Yonca Onat'ın da aralarında bulunduğu 34 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Batman merkezli 8 ilde Jandarma tarafından düzenlenen "Mahzen-30" operasyonlarında elebaşılığını Doğan Güney'in yaptığı (Yurt Dışı Firar) "Odacılar" olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildiğini belirterek Operasyonlarda organize suç örgütünün yöneticilerinden Yonca Onat'ın da aralarında bulunduğu 34 şüphelinin yakalandığını kaydetti.
"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek" diyen Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu detayları paylaştı:
"Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının desteğiyle Batman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Batman merkezli Adana, Aydın, Mersin, Hakkari, Van, Mardin ve İzmir'de eş zamanlı olarak düzenlenen "Mahzen-30" operasyonlarında "Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçunu örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Sosyal medya üzerinden sahte kiralık Bungalov ev ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları, mağdurlardan elde ettikleri gelirleri önce yasal bahis platformlarındaki hesaplara, daha sonra bahisten kazanılmış gibi gösterip kendi banka hesaplarına aktararak paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları ve toplam 18 bin 635 vatandaşımızı mağdur ettikleri tespit edildi.
MASAK ile koordineli yapılan çalışmalar sonucu; suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması kapsamında; ilk belirlemelere göre 34 milyon 530 bin TL değerinde işlem hacmine sahip, şüphelilere ait 1.283 banka hesabına el konuldu. Operasyonlarda; ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu, sim kart, banka ve kredi kartı ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamız ile MASAK çalışanlarını tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman Merkezli Organize Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
Batman merkezli 8 ilde Jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-30' operasyonlarında elebaşılığını Doğan Güney'in yaptığı (Yurt Dışı Firar) 'Odacılar' olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda organize suç örgütünün yöneticilerinden Yonca Onat'ın da aralarında bulunduğu 34 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarısını sosyal medya hesabından duyurdu.
Gaziosmanpaşa'da dün meydana gelen toprak kaymasında hasar alan ve tahliye edilen binaların durumu günün ilk ışıklarıyla bir kez daha görüntülendi. Görüntülerde, toprak kaymasıyla birlikte sürüklenen molozlar ve devrilen ağaçlar da yer aldı.
Erzincan'ın Üzümlü ve Çayırlı ilçelerinde jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve çevre kirliliği konularında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Üzümlü'de 38 kadına KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapılırken, Çayırlı'da ise öğrencilere çevre kirliliği ve HAYDİ uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.
Bayburt'un Aşağı Pınarlı köyünde kurt saldırısından kaçan 60 büyükbaş hayvan, jandarmanın drone destekli arama çalışmasıyla bulundu. Köylülerin yardımıyla 57 hayvan ahırdan çok uzağa gitmeden bulunurken, 3 hayvanı bulamayan besiciler jandarmadan yardım istedi. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan drone ile arama çalışması sonucunda kayıp hayvanlar köyün dağlarında bulundu ve sahiplerine teslim edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağmur etkisini göstermeye başladı. Sağanak yağış, D-100 Karayolu ve sahil yolunda sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde artmaya başladı.
Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde 1003 Nolu Cadde'de iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 3 kişi bıçakla yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?