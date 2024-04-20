Batman Merkezli Organize Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Batman Merkezli Organize Suç Örgütü Çökertildi

Batman Merkezli Organize Suç Örgütü Çökertildi

Batman merkezli 8 ilde Jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-30' operasyonlarında elebaşılığını Doğan Güney'in yaptığı 'Odacılar' olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda organize suç örgütünün yöneticilerinden Yonca Onat'ın da aralarında bulunduğu 34 şüpheli yakalandı.

20.04.2024 08:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman merkezli 8 ilde Jandarma tarafından düzenlenen "Mahzen-30" operasyonlarında elebaşılığını Doğan Güney'in yaptığı (Yurt Dışı Firar) "Odacılar" olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda organize suç örgütünün yöneticilerinden Yonca Onat'ın da aralarında bulunduğu 34 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Batman merkezli 8 ilde Jandarma tarafından düzenlenen "Mahzen-30" operasyonlarında elebaşılığını Doğan Güney'in yaptığı (Yurt Dışı Firar) "Odacılar" olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildiğini belirterek Operasyonlarda organize suç örgütünün yöneticilerinden Yonca Onat'ın da aralarında bulunduğu 34 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek" diyen Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu detayları paylaştı:

"Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının desteğiyle Batman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Batman merkezli Adana, Aydın, Mersin, Hakkari, Van, Mardin ve İzmir'de eş zamanlı olarak düzenlenen "Mahzen-30" operasyonlarında "Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçunu örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Sosyal medya üzerinden sahte kiralık Bungalov ev ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları, mağdurlardan elde ettikleri gelirleri önce yasal bahis platformlarındaki hesaplara, daha sonra bahisten kazanılmış gibi gösterip kendi banka hesaplarına aktararak paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları ve toplam 18 bin 635 vatandaşımızı mağdur ettikleri tespit edildi.

MASAK ile koordineli yapılan çalışmalar sonucu; suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması kapsamında; ilk belirlemelere göre 34 milyon 530 bin TL değerinde işlem hacmine sahip, şüphelilere ait 1.283 banka hesabına el konuldu. Operasyonlarda; ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu, sim kart, banka ve kredi kartı ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamız ile MASAK çalışanlarını tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." - ANKARA

Kaynak: İHA

Jandarma, Batman, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman Merkezli Organize Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • 08:13 "Mahzen-30" Operasyonlarında Organize Suç Örgütü Çökertildi

    Batman merkezli 8 ilde Jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-30' operasyonlarında elebaşılığını Doğan Güney'in yaptığı (Yurt Dışı Firar) 'Odacılar' olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda organize suç örgütünün yöneticilerinden Yonca Onat'ın da aralarında bulunduğu 34 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarısını sosyal medya hesabından duyurdu.

  • Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kayması sonucu tahliye edilen binaların hasarı görüntülendi
    07:54 Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kayması sonucu tahliye edilen binaların hasarı görüntülendi

    Gaziosmanpaşa'da dün meydana gelen toprak kaymasında hasar alan ve tahliye edilen binaların durumu günün ilk ışıklarıyla bir kez daha görüntülendi. Görüntülerde, toprak kaymasıyla birlikte sürüklenen molozlar ve devrilen ağaçlar da yer aldı.

  • Erzincan'da jandarma ekipleri bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi
    07:38 Erzincan'da jandarma ekipleri bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi

    Erzincan'ın Üzümlü ve Çayırlı ilçelerinde jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve çevre kirliliği konularında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Üzümlü'de 38 kadına KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapılırken, Çayırlı'da ise öğrencilere çevre kirliliği ve HAYDİ uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

  • Bayburt'ta Kurt Saldırısından Kaçan Büyükbaş Hayvanlar Drone İle Bulundu
    07:37 Bayburt'ta Kurt Saldırısından Kaçan Büyükbaş Hayvanlar Drone İle Bulundu

    Bayburt'un Aşağı Pınarlı köyünde kurt saldırısından kaçan 60 büyükbaş hayvan, jandarmanın drone destekli arama çalışmasıyla bulundu. Köylülerin yardımıyla 57 hayvan ahırdan çok uzağa gitmeden bulunurken, 3 hayvanı bulamayan besiciler jandarmadan yardım istedi. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan drone ile arama çalışması sonucunda kayıp hayvanlar köyün dağlarında bulundu ve sahiplerine teslim edildi.

  • İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi
    06:57 İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağmur etkisini göstermeye başladı. Sağanak yağış, D-100 Karayolu ve sahil yolunda sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde artmaya başladı.

  • Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
    06:13 Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

    Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde 1003 Nolu Cadde'de iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 3 kişi bıçakla yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.


23:42 DEM Parti’den İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya “müfettiş“ yanıtı: Kamu kaynaklarını beyhude çabalar için harcamayın DEM Parti'den İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya "müfettiş" yanıtı: Kamu kaynaklarını beyhude çabalar için harcamayın
23:24 Kayseri’de kız isteme kavgasında silahlı saldırı: 1 yaralı Kayseri'de kız isteme kavgasında silahlı saldırı: 1 yaralı
22:53 Son dakikalarda ortalık karıştı Beşiktaş Ankaragücü maçında futbolcular birbirine girdi Son dakikalarda ortalık karıştı! Beşiktaş Ankaragücü maçında futbolcular birbirine girdi
22:38 Gaziosmanpaşa’da Toprak Kayması: Tahliye Edilen Bina Sayısı 24’e Yükseldi Gaziosmanpaşa'da Toprak Kayması: Tahliye Edilen Bina Sayısı 24'e Yükseldi
22:36 Trump’ın duruşmasının yapıldığı mahkemenin önünde bir kişi kendini ateşe verdi Trump'ın duruşmasının yapıldığı mahkemenin önünde bir kişi kendini ateşe verdi
00:41 Ekvador’da son 2 günde iki belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü Ekvador'da son 2 günde iki belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü
23:48 Feyyaz Uçar ipucunu verdi Beşiktaş’tan teknik direktör açıklaması Feyyaz Uçar ipucunu verdi! Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması
23:35 Beşiktaş’ta neyi değiştirdi Serdar Topraktepe’den galibiyet yorumu Beşiktaş'ta neyi değiştirdi? Serdar Topraktepe'den galibiyet yorumu
22:48 9 kız öğrenciye tacizde bulanan lise müdürü tutuklandı 9 kız öğrenciye tacizde bulanan lise müdürü tutuklandı
21:17 İmamoğlu’ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt: ’Allah bilir’ cevabını bile vermiyorum İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt: 'Allah bilir' cevabını bile vermiyorum
20:02 İmamoğlu’ndan Haluk Bayraktar’ın “Tasmalı köpek“ çıkışına yanıt İmamoğlu'ndan Haluk Bayraktar'ın "Tasmalı köpek" çıkışına yanıt
19:03 Bakan Yerlikaya’dan Diyarbakır’da belediye meclis salonundaki Türk bayrağının kaldırılmasına ilişkin açıklama Bakan Yerlikaya'dan Diyarbakır'da belediye meclis salonundaki Türk bayrağının kaldırılmasına ilişkin açıklama
18:21 Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
16:38 Jandarma üniforması ile GBT kontrolü yaparken polise yakalandı Jandarma üniforması ile GBT kontrolü yaparken polise yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 08:22:51. #1.12#
SON DAKİKA: Batman Merkezli Organize Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement