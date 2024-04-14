Bayram dönüş yolundaki kazada hayatını kaybeden baba ile kızının cenazesi Hatay'a gönderildi
KOCAELİ - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonetin otomobile arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden baba Ahmet Sıraç ile kızı Sudenaz Sıraç'ın cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Hatay'a gönderildi.
Kuzey Marmara Otoyolu Körfez ilçesi geçişi Sevdikli mevkii İstanbul istikametinde saat 04.30 sıralarında meydana gelen kazada, Ö.A. idaresindeki 34 CZK 737 plakalı kapalı kasa kamyonet aynı yönde giden Ahmet Sıraç hakimiyetindeki 31 ACS 759 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken bariyere çarpan otomobil 100 metre sürüklenerek durabildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Ahmet Sıraç'ın arka koltukta oturan kızı Sudenaz Sıraç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet Sıraç, eşi E. Sıraç ve aynı isimdeki kızı E. Sıraç ile kamyonet sürücü Ö.A.'nın eşi G.A. ve ismi öğrenilmeyen oğlu çevre hastanelere sevk edildi. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Sıraç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Ö.A. ise kazayı yara almadan atlattı.
Cenazeler Hatay'da toprağa verilecek
Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a giden ailenin dönüş yolunda kaza geçirdiği ortaya çıkmıştı. Öte yandan, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen baba ve kızının cenazesi defnedilmek üzere Hatay'a gönderildi. Kazada yaralanan E. Sıraç ile aynı isimdeki kızı E. Sıraç ve G.A. ile ismi öğrenilemeyen oğlunun tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
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