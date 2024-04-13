Bayram tatilinde acı bilanço! Çok sayıda can kaybı ve yaralı var - Son Dakika
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Bayram tatilinde acı bilanço! Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin 7 gününde meydana gelen 4 bin 370 trafik kazasında, 55 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 331 vatandaşın ise yaralandığını bildirdi. Ayrıca Yerlikaya, İstanbul ve Ankara'ya girişlerine izin verilmeyeceği bildirilen kamyon, çekici ve tankerlerle ilgili de yeni düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Buna göre tedarik süreçlerinin aksamaması için belirli taşımalara istisnai izin çıktı.

13.04.2024 11:16  Güncelleme: 11:18
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Bayram tatilinin 7 gününde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, konuyla ilgili bilgi verirken kamyonlarla ilgili alınan kararda değişikliğe gidildiğini ve tedarik sürecinin aksaması için kamyon, çekici, tankerlere istisnai izin verileceğini belirtti.

KAMYON, ÇEKİCİ VE TANKERLERE İSTİSNAİ İZİN

Bakan Ali Yerlikaya, bayram tatilinde meydana gelen kazalara ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda trafik yoğunluğunun tekrar artmaya başladığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bayram tatilinin 7. gününde 664 trafik kazası meydana geldi. 349 bin 174 araç denetlendi. 24 bin 583 araca hız ve radar işlemi, 27 bin 808 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 7 gününde toplam 4 bin 370 trafik kazası meydana geldi. 55 vatandaşımız hayatını kaybetti. 7 bin 331 vatandaşımız ise yaralandı."

Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Trafik Tedbirleri'ne ilişkin genelgede yer alan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan saat 05.00'ten 15 Nisan saat 05.00'e kadar İstanbul ve Ankara'ya seyirlerine izin verilmeyeceği yönündeki tedbire ilişkin de değişikliğe gidildiğini belirtti.

Buna göre, tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme ve akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecek.

"AŞIRI HIZ YAPMAYALIM"

Bakan Yerlikaya, sürücü ve yolculara ise şu uyarılarda bulundu: "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım.

Bayram tatilinde acı bilanço! Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayram tatilinde acı bilanço! Çok sayıda can kaybı ve yaralı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ibrahim YILDIRIM: mesela asiri hiz degil hangi hidayet gitmesini bilmeyen suruculer... en sol seritte adam 60km ile giderse kaza kacinilmaz..once egitim 25 0 Yanıtla
  • Berat Yavuz: bunlar tek sebebi ak prtii:D 1 2 Yanıtla
  • Gürkan Güveniç: şehirler arası otobüsler ankara içinde cirit atıyor özellikle sol şeritte hız ihlalleri yaparak ... normalde şehir içine girmeleri yasak 2 0 Yanıtla
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