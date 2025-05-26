Bayrampaşa Pazarında Biber Gazı Panik Yarattı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, İSPARK Muzaffer Öztekin Zeminaltı Otoparkı'nda yer alan kapalı pazar alanın havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı.

ESNAF VE VATANDAŞLAR PANİKLE SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Sıkılan gaz kısa sürede tüm pazar alanına yayıldı. Gazdan etkilenen esnaf ve alışverişe gelen vatandaşlar panikle sokağa döküldü.

POLİS HER YERDE ŞÜPHELİYİ ARIYOR

İhbar üzerine olay yerine polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazın etkisini kaybetmesiyle vatandaşlar ve esnaf tekrar pazar alanına dönerken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, biber gazından etkilenen esnaf ve vatandaşların kaçtığı anlar kameraya yansıdı.