İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, İSPARK Muzaffer Öztekin Zeminaltı Otoparkı'nda yer alan kapalı pazar alanın havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı.
Sıkılan gaz kısa sürede tüm pazar alanına yayıldı. Gazdan etkilenen esnaf ve alışverişe gelen vatandaşlar panikle sokağa döküldü.
İhbar üzerine olay yerine polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazın etkisini kaybetmesiyle vatandaşlar ve esnaf tekrar pazar alanına dönerken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan, biber gazından etkilenen esnaf ve vatandaşların kaçtığı anlar kameraya yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bayrampaşa Pazarında Biber Gazı Panik Yarattı - Son Dakika
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