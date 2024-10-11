Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

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Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nde kedi ve köpekler öldürüldükten sonra poşetlere konularak çöp konteynerine atıldı. Görüntülerde poşete konup ağzı bağlanan bazı köpeklerin ölmediği görüldü. Kısa sürede büyük tepki çeken görüntü sonrası belediyeden henüz bir açıklama gelmedi.

İşte dehşete düşüren o görüntüler;