Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'nde Gazze'ye destek gösterisine polis müdahale etti - Son Dakika
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Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'nde Gazze'ye destek gösterisine polis müdahale etti

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'nde düzenlenen Gazze'ye destek gösterisine polis müdahalede bulundu. Öğrenciler, İsrail'in derhal ateşkese ikna edilmesi ve İsrail'e yönelik tüm yardımların sona erdirilmesi taleplerini dile getirdi. Üniversite yönetimi, gösteriyi sona erdirmeleri için öğrencilere süre verdi ve rektör ile profesörler arabuluculuk yaptı. Ancak bazı öğrenciler direnmeye devam edince polis müdahale etti ve gösteriye devam etmek isteyen öğrenciler gözaltına alındı.

23.05.2024 23:39
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Almanya'nın başkenti Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'nde düzenlenen Gazze'ye destek gösterisine polis müdahalede bulundu.

Dünya genelinde üniversitelerde Gazze'ye destek eylemleri devam ediyor. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'nde düzenlenen Gazze'ye destek gösterisi polis müdahale etti. Dün akşam bir grup öğrenci, Humboldt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nü, Filistin ile dayanışma göstermek amacıyla girmiş, öğrenciler binaya, Filistinlilerin çektikleri acıyı hatırlatan ve kamuoyunun artık bu yaşananlara sessiz kalmamasını talep eden çeşitli pankartlar asmıştı. Göstericiler, İsrail'in derhal, koşulsuz ateşkese ikna edilmesi için çalışılmasını, Alman hükümetinin İsrail'e silah ambargosu uygulamasını ve İsrail'e yönelik tüm askeri, mali ve diplomatik yardımlara son verilmesini sağlamak için baskı yapılmasını talep etti.

Kampüs içerisindeki öğrencilere destek vermek amacıyla yaklaşık 400 öğrenci de kampüsün dışında toplandı. Enstitünün bahçesindeki öğrencilerle, dışarıda onlara destek vermek amacıyla toplanan öğrenciler birlikte "Yaşasın Filistin", Soykırımı durdurun", "Siyonistler faşisttir insanları ve çocukları öldürür" ve "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" sloganları attı.

Öğrencilere gösteriyi sona erdirmeleri için süre verildi

Humboldt Üniversitesi yönetimi, öğrencilere yerel saatle bugün 18.00'e kadar gösteriye son vermeleri konusunda uyarırken, gösterinin sona erdirilmesi halinde öğrencilerden şikayetçi olunmayacağı açıkladı.

Rektör ve profesörler arabulucu oldu

Üniversitenin Rektörü Julia von Blumenthal ve diğer bazı profesörler, Berlin polisiyle öğrenciler arasında arabulucu rolü üstlenirken, öğrencilere tanınan sürenin dolmasıyla kampüsün dışındaki kalabalık zorla bölgeden uzaklaştırdı.

Blumenthal, Berlin Eyalet Başkanı Kai Wegner'in tahliye için baskı yaptığını söyledi. Blumenthal, direnmeye devam eden son 50 gösterici ile anlaşmaya varılamamasından üzüntü duyduğunu dile getirerek, "İşgali sona erdirme emri en tepeden geldi" dedi.

Polis, gösteriye devam eden öğrencilere polis müdahale etti

Yerel saatle 18.00'de sadece küçük bir grup eylemine son verirken, diğer eylemcilere 1 saat ek süre tanındı. Bazı öğrenciler kimlik tespiti yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, gösteriye devam etmek isteyen, direnen öğrenci grubuna polis müdahale etti. Polis, bazı öğrencileri gözaltına aldı. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'nde Gazze'ye destek gösterisine polis müdahale etti - Son Dakika

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