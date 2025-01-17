Rıza Akpolat hakkındaki tutuklama talebinin ardından yüzlerce kişi belediye binası önünde toplandı - Son Dakika
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Rıza Akpolat hakkındaki tutuklama talebinin ardından yüzlerce kişi belediye binası önünde toplandı

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İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 31 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gelişmenin ardından Beşiktaş Belediye binası önünde toplanan yüzlerce kişi kararı protesto etti.

17.01.2025 00:31
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 40 şüphelinin Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde işlemleri sürüyor.

AKPOLAT VE 30 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Savcılık ifadeleri tamamlanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 31 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

CHP'DEN ACİL EYLEM ÇAĞRISI

Gelişmenin ardından CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, sosyal medya hesabından acil eylem çağrısında bulunarak tüm CHP örgütlerini tepki için Beşiktaş Belediyesi önüne çağırdı. Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Demokrasi ve millet iradesine sahip çıkıyoruz! Tüm örgütümüzü Beşiktaş Belediyesi önüne dayanışmaya çağırıyoruz."

YÜZLERCE KİŞİ BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE TOPLANDI

CHP'nin çağrısı sonrasında polis ekipleri tarafından Beşiktaş Belediye binası önünde barikatlar kuruldu. Barikatlara rağmen yüzlerce partili ve vatandaş belediye binası önünde toplandı. Kalabalığın, "Hak, hukuk, adalet" sloganları attığı görüldü.

Rıza Akpolat hakkındaki tutuklama talebinin ardından yüzlerce kişi belediye binası önünde toplandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Rıza Akpolat, Politika, İstanbul, Beşiktaş, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rıza Akpolat hakkındaki tutuklama talebinin ardından yüzlerce kişi belediye binası önünde toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Davut Cirak:
    Bu ülke adam olmaz. Bırakın yolsuzluk varsa yargılansın. CHP milli güvenlik sorunu 21 18 Yanıtla
  • Aziz Karademir:
    bütün hırsızlar toplanmış 19 13 Yanıtla
  • Buseyr Adema:
    adalet herkese lazım sadece akpolara degil binlerce insan suçsuz olduğu halde içerde neden hiç lafı edilmiyor Mecliste bir tek Gergerlioglu dışında kimse konuşuyor.mu yılan size dokununcami adalet aklınıza geldi evet herkes için adalet lazım 18 11 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    dünyada sadece Türkiye de hırsız destekçisi sığğıırlar var. 13 0 Yanıtla
  • İlham Çuhadar:
    Darbe, zulüm, canavarlık... 8 5 Yanıtla
  • Ali:
    hırsızı mı savunuyorsunuz, bunlarıda alın 2 0 Yanıtla
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