Beşiktaş'ta Sahte Resmi Kartla Trafiğe Çıkan Araç Cezalandırıldı

09.09.2025 19:58
Şevval Şahin'e tahsis edilen araç, sahte 'resmi hizmet' kartı ile trafikte yakalandı, cezalar kesildi.

İstanbul Beşiktaş'ta, "resmi hizmete mahsustur" kartı ile trafiğe çıkan ve manken Şevval Şahin'e tahsis edilen aracın sürücüsüne para cezası kesildi. Şevval Şahin'in sevgilisi araç sahibi Burak Ateş hakkında 'resmi belgede sahtecilikten' adli işlem başlatıldı.

"RESMİ HİZMETE MAHSUSTUR" YAZILI ARAÇLA GEZMEYE ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Cevdet Paşa Caddesi'nde görülen ve bazı sosyal medya platformlarında üzerinde 'resmi hizmete mahsustur' kartı ile trafiğe çıkan araçla ilgili çalışma başlattı. Plaka sorgulamasında aracın iş insanı Burak Ateş'e ait olduğu ve aracı manken sevgilisi Şevval Şahin'e tahsis ettiği tespit edildi.

ŞEVVAL ŞAHİN'İN SEVGİLİSİNE SORUŞTURMA

Çalışma kapsamında araç sürücüsü M.A. isimli şahıs, yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan araç sürücüsü M.A. ile araç sahibi iş insanı Burak Ateş isimli şahıslara, 'Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara, izin alınmaksızın veya aracın tescil kayıtlarına işletilmeksizin reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak ile emniyet kemeri kullanmamak maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Karakolda ifadesi alınan araç sürücüsü M.A, hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

