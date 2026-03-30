Beykoz'da toprak kayması: Tek katlı ev ve otomobil hasar gördü

30.03.2026 20:08  Güncelleme: 20:09
İstanbul Beykoz'da yoğun yağmur sonrası meydana gelen toprak kaymasında tek katlı bir ev ve park halindeki otomobil büyük hasar gördü. Olayda can kaybı yaşanmazken, mahalle sakinleri paniğe kapıldı.

İstanbul Beykoz'da yoğun yağmurun ardından toprak kayması meydana geldi. Toprak yığının altında kalan tek katlı ev ve park halindeki otomobilde büyük hasar meydana gelirken, bölge dronla görüntülendi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Beykoz Tokatköy Mahallesi Kasırga Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoğun yağmurun ardından zeminin yumuşaması sonucu toprak kayması meydana geldi. Toprak yığını tek katlı bir evin üzerine doğru kayarken, ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler sokağı güvenlik amaçlı yaya ve araç trafiğine kapattı. Yaşanan olay mahalle sakinlerinde büyük paniğe neden olurken, olayda ölen ya da yaralan olmadı. Kayma esnasında yol üzerinde bulunan otomobilde ve evde büyük çaplı maddi hasar oluştu. Bölge dronla da havadan görüntülendi.

Olayı anlatan Emircan İnce, "Çıkan sese geldik, zaten akrabamın evi. Toprak çökmesi olmuş. Herkesin morali çok bozuk. Çok şükür ki can kaybımız yok" dedi.

Olayla ilgili ekiplerin incelemeleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

