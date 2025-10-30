Beylikdüzü'nde Yangın: Engelli Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Beylikdüzü'nde Yangın: Engelli Şahıs Hayatını Kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
30.10.2025 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Beylikdüzü\'nde Yangın: Engelli Şahıs Hayatını Kaybetti
Haber Videosu

İstanbul Beylikdüzü'nde çıkan yangında bedensel engelli Teoman Cem Yavaş hayatını kaybetti.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir evde çıkan yangında bedensel engelli şahıs hayatını kaybetti. Ölen şahsın yatağının elektrikli olduğu öğrenilirken, yangının nedeninin itfaiye raporu sonrasında ortaya çıkacağı öğrenildi. Yangın, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3'ün katındaki dairede meydana geldi. Evde eşiyle yaşayan ve o sırada yalnız bulunan bedensel engelli Teoman Cem Yavaş'ın (59) dairesinden dumanlar çıktığını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangını söndürmek için daireye giren itfaiye ekipleri, Yavaş'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Beylikdüzü'nde yangın: Bedensel engelli şahıs hayatını kaybetti

ÖLEN ŞAHSIN YAPILAN İNCELEMEDE YATAĞININ ELEKTRİKLİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin evdeki incelemelerinin ardından Yavaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede Yavaş'ın yatağının elektrikli olduğu ve etrafta çok sayıda sigara izmariti olduğu tespit edilirken, yangının kesin çıkış nedeninin itfaiye raporu ile ortaya çıkacağı öğrenildi. Mahalle sakini bir kadın, "Ben dışarı çıktığımda olay bitmişti. İtfaiye araçları ve kalabalığı gördüm. Engelli bir kişi ölmüş dediler" dedi.

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, istanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Yangın: Engelli Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alman turistlere 59 bin lira hesap çıkaran restorana rekor ceza Alman turistlere 59 bin lira hesap çıkaran restorana rekor ceza
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı’daki 6.1’lik deprem sonrası gerçekleşen mucize Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
“Rabbim verdi“ diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu "Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu
Galatasaray’da flaş gelişme Barış Alper takımdan ayrılıyor Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
II. Abdülhamit’in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı
Sezen Aksu’dan ’Uzak Şehir’e yeni şarkı: Çek Tetiği Sezen Aksu'dan 'Uzak Şehir'e yeni şarkı: Çek Tetiği
Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti görüşmesi yarın Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti görüşmesi yarın
Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir

13:35
Güllü ile ilgili olay iddia Oğlundan şiddet gördü, KADES’den yardım istedi
Güllü ile ilgili olay iddia! Oğlundan şiddet gördü, KADES'den yardım istedi
13:27
Yuvadan uçuyor İşte Szymanski’yi radara alan takım
Yuvadan uçuyor! İşte Szymanski'yi radara alan takım
12:29
Uzun süredir ortalarda yoktu: Sinan Oğan’ın son halini görenler “Ne olmuş“ demeden edemedi
Uzun süredir ortalarda yoktu: Sinan Oğan'ın son halini görenler "Ne olmuş" demeden edemedi
12:19
Almanya Başbakanı Merz, Erdoğan’la görüşmek için Ankara’da: Ortaklığımızı genişletmek istiyorum
Almanya Başbakanı Merz, Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığımızı genişletmek istiyorum
12:10
Polisi dövmeye çalışan şahsın sonu: Gardaş tamam
Polisi dövmeye çalışan şahsın sonu: Gardaş tamam
12:06
MSB, İngiltere’den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
11:04
Ülkenin konuştuğu hakem Zorbay Küçük adliyede İşte ilk sözleri
Ülkenin konuştuğu hakem Zorbay Küçük adliyede! İşte ilk sözleri
10:06
Kenan Evren’in gizli köşkü Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2025 13:58:46. #7.13#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Yangın: Engelli Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.