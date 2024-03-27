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Beyoğlu'nda park halindeki 4 araç alev alev yandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda park halinde bulunan 1 minibüste çocukların içine girip sigara içmesinden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevrede bulunan 3 araca daha sıçradı.

Beyoğlu Piri Paşa Mahallesi Turşucu Hüseyin sokakta saat 18: 00 sıralarında park halindeki 1 servis aracında yangın çıktı. İddiaya göre, servis aracında çocukların sigara içmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler çevresinde bulunan 3 araca daha sıçradı. Araçlardan yayılan dumanlar gökyüzünü kapladı. Otomobilinin yandığını gören şahıs, panik halinde olay yerin gelerek diğer araçlardan uzaklaştırdı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yangın kontrol altına alındı.

Arabası yanan Ramazan Duvan, "Ben uyuyordum. Çocuklar sigara içmek için arabaya girmişler ve ateşi söndürememişler. Minibüs alev alınca tabi ki diğer araçlar da alev aldı. Ben aracımı yanar haldeyken aşağıya getirdim. Bu kadar kurtarabildim. Araç yanıyordu tüple zor söndürebildik. Aracımın kaskosu var" ifadelerini kullandı.