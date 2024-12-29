Yangında kalbi duran kedi kalp masajıyla hayata döndürüldü

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İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Sururi Mehmet Efendi Mahallesi, İnce Kaş sokakta yer alan beş katlı bir binada saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tüm binayı sararken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

KALBİ DURAN KEDİYİ HAYATA DÖNDÜRDÜLER

Yangın esnasında binada bulunan iki kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken itfaiye ekipleri iki kişi ve bir kediyi alevlerin arasından çıkardı. Dumandan etkilenerek kalbi duran kediye sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Kalp masajı yapılan kedi uzun uğraşlar sonucu hayata döndürüldü. Kedinin sahibi ise müdahaleyi gözyaşları içinde seyretti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken kurtarılan üç kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"ÇOCUKLAR BAĞIRIYORDU"

Mahalle sakinlerinden Şükran Ayrancı, "Ben sabah 7'den beri uyanığım. Sonra baktım 3 yabancı çocuk bağırıyor. Daha sonra camı açtım baktım bir yanık kokusu var. Arka odanın camını açınca yan sokaktan duman geldiğini gördüm ve yangın çıktığını anladım. Sadece yabancılar bağırıyordu. Bir-bir buçuk saat önce başladı. Sabah erken saatte olduğu için kimse yoktu oralarda." dedi.