Beyoğlu'ndaki 'kin' cinayetinde şüphelinin ifadesi: 'Oğlu 'Sefil Bilo', 'Küçük Emrah' diyerek beni aşağıladı' - Son Dakika
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Beyoğlu'ndaki 'kin' cinayetinde şüphelinin ifadesi: 'Oğlu 'Sefil Bilo', 'Küçük Emrah' diyerek beni aşağıladı'

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Beyoğlu'nda yaşanan cinayetin şüphelisi, olayın ardından verdiği ifadede, oğlunun kendisini aşağıladığını ve amacının oğlunu öldürmek olduğunu ancak bulamayınca babasını öldürdüğünü söyledi. Şüphelinin geçmişte soyadını da değiştirdiği ortaya çıktı.

29.03.2024 09:45  Güncelleme: 09:49
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Beyoğlu'ndaki "kin" cinayetinde şüphelinin ifadesi: "Oğlu 'Sefil Bilo', 'Küçük Emrah' diyerek beni aşağıladı

"Amacım oğlunu öldürmekti, onu bulamayınca babasını öldürdüm"

"Oğlu beni kuaföre götürüp 'şunu kırpsınlar da insana dönsün' diyerek aşağılıyordu"

5 yıl önce kendisini markette aşağılayan adamın babasını semt pazarında tezgah başında öldürmüştü

Saldırganın geçmişte soyadını da değiştirdiği ortaya çıktı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda kurulan bir semt pazarında tezgahta duran 66 yaşındaki adamı silahla ateş açarak öldüren ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Cinayet anının kameralara yansıdığı olayla ilgili katil zanlısının, "Oğlu 'Sefil Bilo', 'Küçük Emrah' diyerek beni aşağıladı. Amacım oğlunu öldürmekti, onu bulamayınca babasını öldürdüm" dediği öğrenildi. Ayrıca şahsın geçmişte soyadını da değiştirdiği belirlendi.

Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazar günü saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda pazarcılık yapan Salih Aka tezgahını kurup başına geçmişti. O esnada kapüşonla pazar yerinde yürüyen bir şahıs, Aka'ya silah çekip kurşun yağdırmıştı.

Adam hastanede hayatını kaybetmişti

Olayın ardından saldırgan kaçarken, Aka ise ağır şekilde yaralanarak yere savrulmuştu. Pazarcıların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı adam yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Ameliyata alınan adam kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Beyoğlu Asayiş polisi kıskıvrak yakalamıştı

Cinayetle ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, vatandaşların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye almıştı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde şahsın olaydan sonra izini kaybettirmek ve tanınmamak için üzerinde bulunan bazı kıyafetleri çöp konteynerine attığı belirlenmişti. Şahsın 28 yaşındaki Mustafa İ. olduğunu tespit eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, onu çalıştığı işyerinde kıskıvrak yakalamıştı.

Gözaltına alınan şahıs tutuklanmıştı

Şüpheli şahsın evinde yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca ve 100 adet fişek ele geçirilmişti. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alınan saldırgan Mustafa İ. ifadesinin alınması ve işlemlerinin tamamlanması sonrasında sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"Oğlu 'Sefil Bilo', 'Küçük Emrah' diyerek beni aşağıladı"

Öte yandan şahsın ifadesi de ortaya çıktı. Geçmişte S. olan soyadını İ. olarak değiştirdiği de öğrenilen katil zanlısının ifadesinde, "Salih Aka'nın oğlu Fırat Aka'nın 5 sene önce Şişli Fulya'da bir marketi vardı. Arada babası da markete geliyordu. Çalıştığı süre içerisinde Salih'in oğlu Fırat bana, 'Sefil Bilo', 'Küçük Emrah', 'gel buraya' diye aşağılamalarda bulunuyordu. Babası da zaman zaman beni ezikliyordu. Fırat beni bazen kuaföre götürüyordu. Kuafördekilere 'şunu kırpsınlar da insana dönsün' diyerek bana hakaret ediyordu. Senin sıfatını s.. diyerek aşağılıyordu. Bu durumu gururuma yediremeyip ses çıkartınca da beni darp etti. Artık canıma tak etti işe gitmedim. Salih ve Fırat Aka kimsesiz olmamdan faydalanıp beni işe geri getirdi. Ancak yaşadıklarım aynı şekilde devam etti. Olay günü amacım Fırat'ı öldürmekti. Tezgah açtıkları yere geldim baktım ancak Fırat'ı göremedim. Birkaç kez tur attım, Fırat'ı yine göremeyince babası Salih Aka'ya 4-5 el ateş açtım. Sonrada kaçtım, kaçarken kıyafetlerimi bir çöp konteynırına attım" dediği öğrenildi.

Beyoğlu\'ndaki \'kin\' cinayetinde şüphelinin ifadesi: \'Oğlu \'Sefil Bilo\', \'Küçük Emrah\' diyerek beni aşağıladı\'
Kaynak: İHA

Beyoğlu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'ndaki 'kin' cinayetinde şüphelinin ifadesi: 'Oğlu 'Sefil Bilo', 'Küçük Emrah' diyerek beni aşağıladı' - Son Dakika

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