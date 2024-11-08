Bilecik'te Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi: 4 Milyon Vurgun - Son Dakika
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Bilecik'te Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi: 4 Milyon Vurgun

Bilecik\'te Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi: 4 Milyon Vurgun

Bilecik'te kendilerini belediye başkanı veya belediye başkan yardımcısı olarak tanıtarak 4 milyon lira dolandıran çete, düzenlenen operasyonda çökertildi. 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

08.11.2024 16:15  Güncelleme: 16:27
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Bilecik'te kendilerini belediye başkanı veya belediye başkan yardımcısı olarak tanıtarak 4 milyon vurgun yapan çete çökeltildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İzmir, Ankara ve Kocaeli illerinde düzenlenen 'Sancak Operasyonu'nda kendilerini belediye başkanı veya belediye başkan yardımcısı olarak tanıtarak 4 milyon vurgun yapan çete çökeltildi. Yapılan operasyon sonrası bilgi veren Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, "Çetenin başta dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi suçlara bulaşan işyerlerini üçüncü şahıslara ait sahte Global Mobil İletişim Sistemi (GSM) hatlarıyla arayarak, kendilerini belediye başkanı veya belediye başkan yardımcısı veya belediye mali destek hizmetleri müdürü olarak tanıtıp, deprem bölgesine yardım bahanesiyle güven telkin eden ve yine bu kapsamda sahte faturanın kesilmeden önceki son halini ve detaylarını içeren (Proforma) faturası, belediyelere ait sahte kaşe düzenleyerek iş yeri sahiplerinden seramik, temizlik malzemesi ve spor malzemeleri temin edip sevkiyat yaptığı tespit edildi. Bu kapsamda Bilecik merkezli Ankara ve Kayseri olmak üzere 2 farklı ilde 4'ü depo olmak üzere toplam 13 farklı adreste eş zamanlı 'Şafak Operasyonu' düzenlendi. 8 şüpheli şahıs gözaltına alınarak yakalandı. Çok sayıda suçta kullanılan ekipmanlar ve malzemeler ele geçirildi. Kocaeli'nde gerçekleşmek üzere olan 845 bin TL değerindeki spor malzemeleri dolandırıcılığı engellendi. Adli makamlarca gözaltına alınan şüpheli 8 şahıstan; 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şahıs tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi: 4 Milyon Vurgun - Son Dakika

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