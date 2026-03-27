Bilecik\'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Bilecik'in Söğüt ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.Ş. isimli şahsın ikametinde ortaklaşa yapılan adli aramada, çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan malzemeyi ele geçirdi. Operasyonda; 168 adet çeşitli ebatlarda sikke, 80 taş obje, 36 yüzük, 31 madeni para, 21 yuvarlak taş obje, 9 çömlek parçası, 1 metal vazo, 1 orak, 1 metal kase ve 1 kase altı obje olmak üzere toplam 349 parça tarihi eser ile 1 dedektör, 1 kazma ve 1 kürek bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ele geçirilen tarihi eserlerin Bilecik Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.