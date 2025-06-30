Bilecik'te Yangın Sonrası Acil Yardım İlan Edildi - Son Dakika
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Bilecik'te Yangın Sonrası Acil Yardım İlan Edildi

Bilecik\'te Yangın Sonrası Acil Yardım İlan Edildi
30.06.2025 16:07  Güncelleme: 16:09
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yangından etkilenen vatandaşlara 72 bin TL ve 162 bin TL nakdi destek sağlayacaklarını açıkladı. Yangınlar nedeniyle 609 kişi güvenli alanlara tahliye edildi ve 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilen 3 köyde hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Konteyner talep eden vatandaşlarımıza kurulumlarını en kısa sürede tamamlayacağız. Konteynerlere yerleşecek olan vatandaşlarımıza taşınma ve eşya yardımı olmak üzere toplam 72 bin TL, konteyner talep etmeyen ve kendi imkanları ile barınmak isteyen vatandaşlarımıza barınma, taşınma ve eşya yardımı kapsamında toplam 162 bin TL nakdi desteklerde bulunacağız" dedi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına almıştı. 3 gündür havadan ve karadan binlerce kişinin canla başla çalışarak kontrol altına almaya çalıştığı alevler, dün sabah yağan yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alındı. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, bölgede incelemelerde bulunarak, "Ülkemiz genelinde 1 Haziran'dan itibaren 150'si son üç günde olmak üzere toplam 637 orman yangını meydana gelmiş olup bu yangınların biri de 27 Haziran Cuma günü başlayan Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerindeki yangınlardır. Yangın haberini alır almaz başta Orman teşkilatımız olmak üzere, belediye itfaiye ekiplerimiz, AFAD, jandarma, sağlık, emniyet ve görevli tüm ekiplerimizin canhıraş bir şekilde ortaya koydukları mücadele sonucunda yangınların ilerlemesi durdurulmuş, enerjisi düşürülmüş ve soğutma çalışmaları devam etmektedir" dedi.

"51 kişi yangından etkilenmiştir"

Vali Sözer açıklamasının devamında, "Meydana gelen yangınlarda hayatın kaybeden herhangi bir insanımız bulunmamakta olup ilimizde 51 kişi yangından etkilenmiştir. Şuan itibari ile hastanede 1 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Yangınların köy yerleşik alanına sıçraması ihtimalini dikkate alarak köylerimizden 609 vatandaşımızın güvenli bölgelere tahliyesini sağladık. Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerimizin yangından zarar gören köylerinde hızlı bir şekilde hasar tespit ve zarar tespit çalışmalarını başlattık. 128 bina 150 bağımsız bölümde yapılan hasar tespit sonuçlarına göre, 100 bina 118 bağımsız bölüm hasar görmüş olup bu bölümler içerisinde 64 konut, 3 işyeri ve 20 ahırın yıkık veya ağır hasarlı olarak tespiti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından en seri şekilde yapılmıştır" dedi.

"3 köy 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak ilan edildi"

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Gölpazarı ilçesi Köprücek, Tongurlar köyleri ile bağlılarında ve Osmaneli ilçesi Soğucakpınar köyü ve bağlılarının İçişleri Bakanlığı onayıyla 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak ilan edildiğini söyledi. Sözer, "Evi yanan ve AFAD'dan hak sahibi olacak vatandaşlarımızın evlerini en kısa sürede yeniden inşa edeceğiz. Zarar tespit çalışmalarımız AFAD ve Defterdarlık zarar tespit ekiplerimiz koordinesinde şuan itibari ile devam etmekte olup gün içinde tespitleri tamamlamış olacağız. Yapılan tespitlerin ardından yangın afetinden zarar gören vatandaşlarımıza birtakım nakdi desteklerde bulunacağımızı ifade etmek isterim. Bu minvalde barınma ihtiyaçlarının karşılanması için konteyner talep eden vatandaşlarımıza konteyner kurulumlarını en kısa sürede tamamlayacağız" dedi.

"162 bin TL nakdi desteklerde bulunacağız"

Vali Sözer açıklamasının devamında, "Şu an itibari ile konteynerlerimiz yolda sevk halindendir. Konteynerlere yerleşecek olan vatandaşlarımıza taşınma ve eşya yardımı olmak üzere toplam 72 bin TL, konteyner talep etmeyen ve kendi imkanları ile barınmak isteyen vatandaşlarımıza barınma, taşınma ve eşya yardımı kapsamında toplam 162 bin TL nakdi desteklerde bulunacağız. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla da yangından etkilenen ailelerimize nakdi desteklerde bulunulacaktır. Tarım zararlarının tespiti kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığımızın ekiplerince yapılan ilk tespitlere göre küçükbaş ve büyükbaş hayvan telefi, arılı kovan ve tarım arazi üzerinde henüz hasadı yapılmamış ürün zararlarının olduğu belirlenmiştir. Bu tespitlerin de en hızlı şekilde yapılması için Tarım ve Orman Bakanlığımızın ekipleri sahada faaliyetlerini yürütmektedir. İçişleri Bakanlığımız tarafından bölgede yaraların sarılması amacıyla ilk etapta 30 milyon acil yardım ödeneği Valiliğimiz hesabına gönderilmiştir. Yangından zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Yangın Sonrası Acil Yardım İlan Edildi - Son Dakika

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