Birecik\'te Düğünde Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir düğünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandığı açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Çoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saat 20.00 sıralarında başlayan düğünde, iddiaya göre akraba çocukları arasında çıkan kavga, büyüklerin de olaya karışmasıyla büyüdü.

DÜĞÜN KANA BULANDI

Kısa sürede büyüyen tartışma, silah ve sandalyelerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda Azize A. (37), Deniz A. (21) ve Aziz A. (32) yaralandı. Yaralılardan Deniz A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavga nedeniyle düğün alanında panik yaşanırken, jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.