Bisikletli Polis Ekipleri 'Martılar' Park ve Bahçelerde Görev Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bisikletli Polis Ekipleri 'Martılar' Park ve Bahçelerde Görev Yapıyor

Bisikletli polis ekipleri 'Martılar', park, bahçe ve mesire alanlarında ziyaretçi yoğunluğunun artmasıyla oluşabilecek olumsuz durumları önlemek için görev yapıyor. Ankara'da faaliyet gösteren ekipler, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve suçları önlemek için devriye geziyor.

11.08.2024 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bisikletli Polis Ekipleri 'Martılar' park, bahçe ve mesire alanlarında, havanın ısınmasıyla artan ziyaretçi yoğunluğu sebebiyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı görev yapıyor.

2002 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü çatısı altında kurulan Bisikleti Polis Ekipleri 'Martılar', vatandaşların sıkça uğradı dinlenme alanlarında huzur ve güvenliğin sağlanması için yoğun mesai harcıyor. Ankara'da 2019 yılından beri faaliyette bulunan Matılar, başkentlilerin uğrak noktalarından Eymir Gölü, Mogan Gölü, Göksu Parkı ve Başkent Millet Bahçesi'nde görev yapıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği bünyesinde kurulan ve 20 personelden oluşan martı polisler, bahar ve yaz aylarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bu alanlarda meydana gelebilecek suçlara ilk müdahaleyi yapıyor. Ekipler, gün boyu yaptıkları devriye ve şüpheli şahıslara yaptıkları Genel Bilgi Toplama (GBT) gibi faaliyetleriyle de önleyici güvenlik hizmetlerinde bulunuyor. Vatandaşların can ve mal güvenliği için pedal çeviren Martılar, her an görev hazır halde bekliyor.

"Martı polis olmak isteyen kişilerin içerisinde doğa ve spor sevgisi olmalı"

Eymir Gölü'nde görev yapan Martı Polislerden Fuat Refik Çay, "Martı polisler, teşkilatımız içerisinde gönüllülük esasına göre seçiliyor. Bunun yanı sıra martı polis olmak isteyen kişilerin içerisinde doğa ve spor sevgisi olması lazım. Çünkü bizim mesaimizin çoğu doğa içerisinde bisiklet sürmekle geçiyor" dedi.

"Görev bölgemizde her hangi bir suç teşkil eden konu olmaması için sürekli devriye halindeyiz"

Herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için sürekli hareket halinde olduklarını ifade den Çay, "Bisikletli ekipler, motorize ekiplerin giremediği yerlere veya kısıtlı hizmet yürüttüğü yeşil, mesire ve fuar alanları ile tarihi ve turizm bölgelerinde önleyici polislik hizmetleri faaliyetlerinde bulunuyoruz. Görev bölgemizde her hangi bir suç teşkil eden konu olmaması için sürekli devriye halindeyiz. Buna rağmen bir suç işlenirse öncelikli olarak unsurlarını muhafaza altına alıyoruz. Ardından ise söz konusu suçun soruşturmasını yürütecek birimlere bilgi veriyoruz. Eğer kaçan şüpheli varsa da onları yakalamakla görevliyiz" ifadelerine yer verdi.

"Sürekli spor halinde olduğumuz için kişisel sağlığımızı koruyabiliyoruz"

Bisiklet sürmenin kişisel sağlığa faydalı olduğuna da değinen Çay, "Görev yaptığımız Eymir Gölü'nde Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 4 bisiklet ve 6 polis olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu zamana kadar bisiklet kullanmanın herhangi bir olumsuzluğunu görmedik. Sürekli spor halinde olduğumuz için kişisel sağlığımızı koruyabiliyoruz. Vatandaşla daha fazla bir arada olduğumuz için emniyet ile halkın bütünleşmesini de katkı da bulunduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

Sıcak havaların performanslarına olumsuz etkisi olduğunu dile getiren Çay, "Bizler yaz ve bahar aylarında görev yapıyoruz. İşimiz genellikle efor sarf etmek olduğu için sıcak havalar performansımızı etkiliyor ama biz vatandaşlarımız için her şartta görevimizin başındayız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

ankara, Bahçe, Çevre, Güvenlik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bisikletli Polis Ekipleri 'Martılar' Park ve Bahçelerde Görev Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:22 Amerikan istihbaratının kalbinde “Türk“ alarmı FBI apar topar harekete geçti Amerikan istihbaratının kalbinde "Türk" alarmı! FBI apar topar harekete geçti
11:00 Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum’da görüntülendi Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli
09:48 Davutoğlu AK Parti’ye geri mi dönüyor Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış Davutoğlu AK Parti'ye geri mi dönüyor? Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış
09:27 Kassam Tugayları video yayımladı Yahya Sinvar’ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var Kassam Tugayları video yayımladı! Yahya Sinvar'ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var
08:25 Dün gece erişime açıldı İşte Türkiye’nin Instagram’a kabul ettirdiği şartlar Dün gece erişime açıldı! İşte Türkiye'nin Instagram'a kabul ettirdiği şartlar
12:01 Yolun sonu altın olsun Milli tekvandocumuz çeyrek finalde Yolun sonu altın olsun! Milli tekvandocumuz çeyrek finalde
11:55 Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu
11:51 Yeni takımı belli gibi Zaha Galatasaray’dan ayrılıyor Yeni takımı belli gibi! Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor
11:49 Adele, Münih’teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı Adele, Münih'teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı
11:25 İki fotoğraf da Türkiye’den Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor İki fotoğraf da Türkiye'den! Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor
11:08 Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti
10:56 Türkiye, Olimpiyatlar’da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor
10:39 Ankara’da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum Ankara'da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
10:12 Küstahlıkta sınır tanımıyor İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan’a saldırdı Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 12:48:55. #1.13#
SON DAKİKA: Bisikletli Polis Ekipleri 'Martılar' Park ve Bahçelerde Görev Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement