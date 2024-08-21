Bodrum'da silahlı saldırı: Tutuklu sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bodrum'da silahlı saldırı: Tutuklu sayısı 7'ye yükseldi

Bodrum\'da silahlı saldırı: Tutuklu sayısı 7\'ye yükseldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü. Saldırıyla ilgili olarak 3 kişi daha tutuklandı ve toplam tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.

21.08.2024 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi daha tutuklanırken, toplam tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.

16 Ağustos gecesi saat 01.00 sıralarında Kumbahçe Mahallesi 2439 Sokak'taki bir evde meydana gelen olayda İstanbul'da ikamet ettikleri öğrenilen Ferit Yıldız ve Ayhan Seyat isimli 2 genç, tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Saldırganlar, daha sonra otomobille olay yerinden uzaklaştı. Olay yerinde yapılan incelemede 28 adet boş kovan bulundu.

Saldırıda hayatını kaybeden Ayhan Seyat Bitlis'in Ahlat ilçesi Ovakışla beldesinde, Ferit Yıldız ise Mardin'in Midyat ilçesi Doğançay Mahallesi'nde toprağa verildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve geçen Pazartesi günü adliyeye sevk edilen E.Ş., H.T., E.Y. ve H.D., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında dün adli makamların karşısına çıkarılan D.S., A.K. ve M.A. da tutukladı. Böylece toplam tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.

Olayla ilgisi olduğu belirlenen 5 şüphelinin aranmasına devam ediliyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

3-sayfa, Bodrum, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da silahlı saldırı: Tutuklu sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:40 Hamile kadın boşandığı eşi tarafından sokak ortasında dövüldü Hamile kadın boşandığı eşi tarafından sokak ortasında dövüldü
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
10:12 Bakan Şimşek’in istifa iddialarına yalanlama Bakan Şimşek'in istifa iddialarına yalanlama
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:00 Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya’da yakalandı Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya'da yakalandı
19:42 Eren Erdem, CHP’den istifa etti Eren Erdem, CHP'den istifa etti
19:31 Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
19:16 4 yıllık sözleşme imzalandı Fenerbahçe, yeni Arda’sını buldu 4 yıllık sözleşme imzalandı! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu
18:56 PSG’nin başı çok büyük dertte Kylian Mbappe ile davalık oldular PSG'nin başı çok büyük dertte! Kylian Mbappe ile davalık oldular
18:17 Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış Volkan Demirel’den yıllar sonra olay transfer itirafı Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı
17:44 Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi
17:09 Fenerbahçe, Joao Pedro’nun sözleşmesini feshetti Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 13:12:45. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da silahlı saldırı: Tutuklu sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement