Bodrum\'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Sanığa 30 Yıl Hapis

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 2022 yılında film sahnelerini aratmayan bir operasyonla durdurulan yatta, ticari gemide ve denizde yapılan aramada ele geçirilen toplam 86 kilogram uyuşturucuyla ilgili hakim karşısına çıkan 10 sanık hakkında 30'ar yıl hapis cezası verildi.

26 Temmuz 2022'de Güllük Limanı'na yönelen Vanuatu bayraklı 92 metrelik 'Ocean Blue' isimli ticari gemi, istihbarat birimlerinin radarına takıldı. Gelen sinyaller üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı alarma geçti, düğmeye basıldı. Operasyonun seyri, Güllük Körfezi'nde gizemli bir buluşmayı ortaya koydu. ABD bayraklı 'Belgor' isimli lüks motor yatın, Ocean Blue'ya yanaşıp hızla uzaklaştığı tespit edilince, iki deniz aracı da yakın takibe alındı. Ticari gemi kısa sürede durdurulurken, motor yatın kaptanı yapılan uyarıları dikkate almayınca kovalamaca başladı. Havadan ve denizden nefes kesen takip saatler sürdü. 4 sahil güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Emniyet'e ait 1 helikopterle kıskaca alınan yat, önleme manevralarıyla etkisiz hale getirildi. Yat içinde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla başlatılan aramalarda hem motor yatta hem de Ocean Blue isimli ticari gemide inceleme yapıldı. Denize atılmış halde bulunan 60 kilo kokainin yanı sıra kıyıya vuran 22 kilo daha ele geçirildi. Ticari gemide de 4 kilo skunk bulundu. Toplamda yaklaşık 86 kilo uyuşturucu, mavi derinliklerden çıkarıldı.

10 kişiye 30 yıl hapis

30 Temmuz 2022'de adliyeye sevk edilen motor yattaki Ali Korman E., Metin Ş., Atilla O. ve İbrahim Ç. tutuklandı. 3 Ağustos 2022'de ise Ocean Blue'daki 14 kişilik mürettebattan tamamı hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklama kararı verildi.

Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 18 sanık tam 12 kez hakim karşısına çıktı. Son duruşma iki gün sürdü. Mahkeme heyeti, aralarında her iki teknenin kaptanlarının da olduğu 10 sanığa, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 30'ar yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezası verdi. 8 sanık hakkında ise beraat kararı verildi. - MUĞLA