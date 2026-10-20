Bodrum'da yayaya motosiklet çarptı, 79 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Bodrum Jandarma Kavşağı Çevreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümbet istikametinden Bitez yönüne seyreden 48 ARG 700 plakalı motosiklet, kavşağa geldiği sırada karşıya geçmeye çalışan Fatma Özer'e (79) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Özer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özer, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin kavşağa doğru ilerlediği, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptığı ve çarpmanın ardından yaşananlar anbean görülüyor.