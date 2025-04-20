İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyonluk malından oldu - Son Dakika
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İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyonluk malından oldu

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşarken internetten tanıştığı A.K. için hayatını bırakıp Mardin'e taşındığını iddia eden Fatma Kovan, bir süre sonra beşik kertmesi yapılmak istenen 1 yaşındaki kızını da alarak oradan kaçtı. Ardından Kovan, yaklaşık 55 milyon liralık malından oldu. tv100 ekranlarında Nilüfer Kutlu'ya konuk olan Fatma Kovan yaşadıklarını anlattı.

20.04.2025 21:46  Güncelleme: 22:07
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Fatma Kovan isimli kadın, 2019 yılında internet üzerinden tanıştığı A.K. ile aşk yaşamaya başladı. Bir süre görüşen çift, dini nikah kıymaya karar verdi. Ardından Kovan, A.K.'nin yaşadığı Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kayacık köyüne taşındı.

RESTORANINI KAPATTI, DAİRESİNİ VERDİ

Bu süreçte Kovan, dini nikahlı eşi A.K.'nin 'kadınlar çalışmaz' düşüncesi üzerine restoranını kapattı. Bu süre zarfında dairesini 'kredi çekemediğini' söyleyen A.K.'ye veren Kovan, bu malından da oldu.

"İNSAN EŞİNE DE GÜVENEMEYECEKSE KİME GÜVENECEK?"

tv100 ekranlarında Nilüfer Kutlu'ya konuk olan Fatma Kovan, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı: "Ben öncelikle bir kadınım, bir anneyim. Mücadelem hiçbir zaman bitmeyecek. 2019 yılında tanıştım ve kendisini çok sevdim. Bana soruyorlar, nasıl inandın bu kişiye diye? Bu şahıs Bodrum'a benim yanıma geldiğimde çok farklı, Mardin'de çok farklı birisi. Benim daha önceki tüm tapu kayıtlarım araştırılabilir. Bu insan 2017 yılında aldığım dairemi krediyle aldığımı söylüyor. Ben peşin paramla aldım dairemi. Arsam vardı, kendisi sattırdı. Ben çok küçük yaşta babamı kaybettim, gencecik yaşta kardeşimi kaybettim. Babaannem büyüttü beni. İnsan eşine de güvenemeyecekse kime güvenecek? 'Benim elimi bırakma' diye yalvarıyordu, ne zaman gitmeye kalksam ağlıyordu. Her türlü benim zaaflarımı ele geçirdi. Benim her şeyi belgeli. Bir insan neden telefonuna ses kayıt programı indirir?

İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyonluk malından oldu

"EN BAŞINDAN BERİ BENİ DOLANDIRACAĞI BELLİYMİŞ"

Benim hayatımda hiç yok zaten benim restoranım, dairem ve daha önce edindiğim gayrimenkullerim vardı. Milas'ta bir arsam vardı. Dedemden kalan vardı. Denizli'den gelen mal varlığım vardı. Bu insan benim hayatıma girdikten sonra benden dolandırdığı mallar benim dairem, Miras Beyciler'de imarlı arsam ve villam. Ben dairemi 2017 yılında peşin parayla satın aldım. Bu insan benim hayatıma girdikten sonra bana restoranımı önce kapattırdı. 'Bizim kültürümüzde kadınlar çalışmaz' evde oturur dediği için restoranımı kapattık. Orada 3.5 yıl kaldım. 4 haneli bir köyde yaşadım. Ve bu şahsın bütün aile de benim evime gelip gidiyordu. Mahkeme mallara tedbir koydu.Ses kayıtları da, bunlar da elimize geçti. En başından beri beni dolandıracağı belliymiş. Mücadelemin peşindeyim, Türk adaletine güveniyorum."

KAYIPLARINI GERİ ALABİLECEK Mİ?

Hukukçu Kadriye Güçlü Sakarya ise bu durumun ispatlanması halinde, mal varlıklarının Fatma Kovan'ın üzerine geçebileceğini ifade etti. Sakarya ayrıca, "Şunu belirtmek isterim ki, evlilik vaadiyle kandırarak o kişiyi maddi manevi sömürdükten sonra evlilik olmazsa o kişinin tazminat hakkı var. Çiftler arasında rıza ile birinin diğerine mal varlığını vermesi, bunlar dolandırıcılık kapsamına girmezler. Dolandırıcılık diyorsanız ispatlamak zorundasınız." ifadelerini kullandı.

İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum\'dan Mardin\'in köyüne taşındı! 55 milyonluk malından oldu
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Son Dakika 3.Sayfa İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyonluk malından oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • kaan atak:
    Hırsızın suçu var ama ev sahibinin hiç mi suçu yok atasozunden yola çıkarak dolandırılan da bu devir de şüpheci ve uyanık olmalıydı...köyde değil Bodrum'da yetişmiş ve restorant isletmis hayatı ve insanları tanımistir ama bu hata...anlamadım... 70 1 Yanıtla
  • Tuna Han:
    bu ülkede hırsızlık dolandırıcılık suç mu ki kardeşim o kadar kötü yönetiliyoruz ki 2 bilezik için kadının bileklerini kestiler neden çünkü paran değersiz altın para yapıyor dolar zaten senin paranın 40 katı bu iktidar Osmanlı dönemini savunur öyle olsun ister 2. Abdülhamid bile en çok toprak kaybetti ama bu kadarını bu padişah bile hayel edemezdi padişahlarin bile kemikleri sızlıyordur 22 27 Yanıtla
    Davut Cirak:
    560 milyar tl çalan hırsıza sahip çıkanlar şimdi hırsızlardan şikayetçi, hey allahım ne günlere kaldık 7 4
  • Cemil Moroglu:
    k u r t. y a r r a g i. yemek istemisse demek. almis boyunun olcusunu. 17 21 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Grodan afam olurmu lo Grooo? 17 9 Yanıtla
  • Mustafa Acik:
    millet sıyırmış 10 1 Yanıtla
  • imre Tökeli:
    Kro demek cehennem demek 7 0 Yanıtla
  • merzis:
    Hah şöyle ya. Bir kere de bir adam kadın parası yesin. Milyonlarca kadın adam sömürünce haber olmuyor ama bir kere adam yapınca haber olmuş. 1 1 Yanıtla
  • mavişş Kaplan:
    Teyze rızanla vermiş sin kesin adam bıraktı şimdi suçlu oldu ayreten aşk başka mal iş başkaa boşunamı demişler ortak işte babana bile güvenmeyeceksin diye yıllarca oğraş bakalım ülkeye bakarsan adalet yok boşa bekleme derim not 0 0 Yanıtla
  • Şenol Mirza:
    Kaşıntı nedenleri hemen Esra Erol gel birazda başkası kullansin 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyonluk malından oldu - Son Dakika
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