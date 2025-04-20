İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum\'dan Mardin\'in köyüne taşındı! 55 milyonluk malından oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Fatma Kovan isimli kadın, 2019 yılında internet üzerinden tanıştığı A.K. ile aşk yaşamaya başladı. Bir süre görüşen çift, dini nikah kıymaya karar verdi. Ardından Kovan, A.K.'nin yaşadığı Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kayacık köyüne taşındı.

RESTORANINI KAPATTI, DAİRESİNİ VERDİ

Bu süreçte Kovan, dini nikahlı eşi A.K.'nin 'kadınlar çalışmaz' düşüncesi üzerine restoranını kapattı. Bu süre zarfında dairesini 'kredi çekemediğini' söyleyen A.K.'ye veren Kovan, bu malından da oldu.

"İNSAN EŞİNE DE GÜVENEMEYECEKSE KİME GÜVENECEK?"

tv100 ekranlarında Nilüfer Kutlu'ya konuk olan Fatma Kovan, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı: "Ben öncelikle bir kadınım, bir anneyim. Mücadelem hiçbir zaman bitmeyecek. 2019 yılında tanıştım ve kendisini çok sevdim. Bana soruyorlar, nasıl inandın bu kişiye diye? Bu şahıs Bodrum'a benim yanıma geldiğimde çok farklı, Mardin'de çok farklı birisi. Benim daha önceki tüm tapu kayıtlarım araştırılabilir. Bu insan 2017 yılında aldığım dairemi krediyle aldığımı söylüyor. Ben peşin paramla aldım dairemi. Arsam vardı, kendisi sattırdı. Ben çok küçük yaşta babamı kaybettim, gencecik yaşta kardeşimi kaybettim. Babaannem büyüttü beni. İnsan eşine de güvenemeyecekse kime güvenecek? 'Benim elimi bırakma' diye yalvarıyordu, ne zaman gitmeye kalksam ağlıyordu. Her türlü benim zaaflarımı ele geçirdi. Benim her şeyi belgeli. Bir insan neden telefonuna ses kayıt programı indirir?

"EN BAŞINDAN BERİ BENİ DOLANDIRACAĞI BELLİYMİŞ"

Benim hayatımda hiç yok zaten benim restoranım, dairem ve daha önce edindiğim gayrimenkullerim vardı. Milas'ta bir arsam vardı. Dedemden kalan vardı. Denizli'den gelen mal varlığım vardı. Bu insan benim hayatıma girdikten sonra benden dolandırdığı mallar benim dairem, Miras Beyciler'de imarlı arsam ve villam. Ben dairemi 2017 yılında peşin parayla satın aldım. Bu insan benim hayatıma girdikten sonra bana restoranımı önce kapattırdı. 'Bizim kültürümüzde kadınlar çalışmaz' evde oturur dediği için restoranımı kapattık. Orada 3.5 yıl kaldım. 4 haneli bir köyde yaşadım. Ve bu şahsın bütün aile de benim evime gelip gidiyordu. Mahkeme mallara tedbir koydu.Ses kayıtları da, bunlar da elimize geçti. En başından beri beni dolandıracağı belliymiş. Mücadelemin peşindeyim, Türk adaletine güveniyorum."

KAYIPLARINI GERİ ALABİLECEK Mİ?

Hukukçu Kadriye Güçlü Sakarya ise bu durumun ispatlanması halinde, mal varlıklarının Fatma Kovan'ın üzerine geçebileceğini ifade etti. Sakarya ayrıca, "Şunu belirtmek isterim ki, evlilik vaadiyle kandırarak o kişiyi maddi manevi sömürdükten sonra evlilik olmazsa o kişinin tazminat hakkı var. Çiftler arasında rıza ile birinin diğerine mal varlığını vermesi, bunlar dolandırıcılık kapsamına girmezler. Dolandırıcılık diyorsanız ispatlamak zorundasınız." ifadelerini kullandı.