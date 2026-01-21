Tanju Özcan ve CHP\'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ve CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandıkları davada beraat etti.

YÜRÜYÜŞ SONRASI DAVA AÇILMIŞTI

Olay, 21 Mart tarihinde Bolu'da yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yargı süreci ve sonrasında yaşanan gelişmeler üzerine kentte bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılan Özcan, Karagöz ve Uç hakkında, etkinlik sırasında kullandıkları ifadeler gerekçe gösterilerek dava açıldı.

SAVCI CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ

Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Tanju Özcan, Tahsin Mert Karagöz ve Çetin Uç ile avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların üzerlerine atılı suçun sabit olduğunu belirterek cezalandırılmalarını talep etti.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Mahkemede savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek beraat talebinde bulundu. Söz konusu ifadelerin eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundular.

MAHMEMEDEN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SAVUNMASI

Mahkeme heyeti, duruşmaya konu olan sözlerin ifade özgürlüğü sınırları içinde kaldığına hükmederek, Tanju Özcan, Tahsin Mert Karagöz ve Çetin Uç'un beraatine karar verdi.