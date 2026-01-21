Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti

Haberin Videosunu İzleyin
Tanju Özcan ve CHP\'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
21.01.2026 18:13  Güncelleme: 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tanju Özcan ve CHP\'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Haber Videosu

Bolu'da düzenlenen bir yürüyüşte kullandıkları ifadeler nedeniyle "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile CHP'li yöneticiler Tahsin Mert Karagöz ve Çetin Uç beraat etti. Kararda, söz konusu ifadelerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildiği vurgulandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ve CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandıkları davada beraat etti.

YÜRÜYÜŞ SONRASI DAVA AÇILMIŞTI

Olay, 21 Mart tarihinde Bolu'da yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yargı süreci ve sonrasında yaşanan gelişmeler üzerine kentte bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılan Özcan, Karagöz ve Uç hakkında, etkinlik sırasında kullandıkları ifadeler gerekçe gösterilerek dava açıldı.

SAVCI CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ

Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Tanju Özcan, Tahsin Mert Karagöz ve Çetin Uç ile avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların üzerlerine atılı suçun sabit olduğunu belirterek cezalandırılmalarını talep etti.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Mahkemede savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek beraat talebinde bulundu. Söz konusu ifadelerin eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundular.

MAHMEMEDEN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SAVUNMASI

Mahkeme heyeti, duruşmaya konu olan sözlerin ifade özgürlüğü sınırları içinde kaldığına hükmederek, Tanju Özcan, Tahsin Mert Karagöz ve Çetin Uç'un beraatine karar verdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tanju Özcan, Mahkeme, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 199715 199715:
    Yargıyı gereksiz meşgul etmekten de işlem yapılmalı. Emekli aldığı az maaş ve yüksek vergiyi bunun için mi veriyor? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Kar maskesiyle kurşun yağdırdı Kar maskesiyle kurşun yağdırdı
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum
Park yeri tartışması kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı Park yeri tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı
Club Brugge, Kairat Almaty’yi farklı geçti Club Brugge, Kairat Almaty'yi farklı geçti
Trump’tan büyük ifşa: Macron ve Rutte’nin gizli mesajlarını paylaştı Trump'tan büyük ifşa: Macron ve Rutte'nin gizli mesajlarını paylaştı
Performansı uçuşa geçecek Tedesco, Kerem Aktürkoğlu’nun ilacını buldu Performansı uçuşa geçecek! Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'nun ilacını buldu
Trump, baltayı bu kez en yakın müttefikine vurdu: Büyük aptallık Trump, baltayı bu kez en yakın müttefikine vurdu: Büyük aptallık
Transfer bitiyor mu Lukaku’nun menajerinden Beşiktaş’a yanıt Transfer bitiyor mu? Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş'a yanıt

18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
18:28
Galatasaray’dan Oulai hamlesi Cevap anında geldi
Galatasaray'dan Oulai hamlesi! Cevap anında geldi
18:23
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
18:02
Sadettin Saran’ın taktığı şalı satışa çıkardılar Fiyatını duyan mağazalara koştu
Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu
18:00
Trump’tan Netanyahu’ya Davos’ta soğuk duş: Demir Kubbe ile övünmesin, biz yaptık
Trump'tan Netanyahu'ya Davos'ta soğuk duş: Demir Kubbe ile övünmesin, biz yaptık
17:19
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
16:58
Trump’tan Davos’ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 18:52:31. #.0.5#
SON DAKİKA: Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.