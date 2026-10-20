Bolu Belediyesi davasında Özcan ve iki sanığa 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bolu Belediyesi davasında Özcan ve iki sanığa 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Belediyesi davasında 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada Tanju Özcan, Süleyman Can ve Ali Sarıyıldız'a 7 yıl 3 ay 15'er gün hapis cezası verildi. Üç sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, bazı sanıklar hakkında beraat ve tahliye kararları da açıklandı.

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız'a 7 yıl 3 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Üç sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, marketler, ruhsat, kurban ve kafe olaylarına ilişkin sanıklar hakkında çeşitli hapis cezaları ve beraat kararları verildi.

Tanju Özcan, Ali Sarıyıldız ve Süleyman Can'a hapis cezası aldı

Mahkeme heyeti, marketler ve ruhsat olayları kapsamında yargılanan Tanju Özcan, Ali Sarıyıldız ve Süleyman Can'ı 7 yıl 3 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Dava kapsamında yargılanan Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz'a ise marketler olayı yönünden 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Yılmaz hakkındaki ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar verildi.

Kurban olayı kapsamında Tanju Özcan hakkında 34 mağdur yönünden ayrı ayrı 1 yıl 15 gün ile 1 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Mahkeme, bu cezaların ertelenmesine hükmetti. Aynı olay kapsamında yargılanan Ali Sarıyıldız hakkında ise etkin pişmanlık hükümleri değerlendirilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verildi. Kurban olayı kapsamında yargılanan Aydan Özdemir ve Leyla Beykoz'un ise ayrı ayrı beraatine hükmedildi.

Mali İşler Müdürü Naim Ayhan'a ev hapsi

Rüşvet suçlaması kapsamında yargılanan Naim Ayhan, 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ayhan hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar verildi.

Mustafa Altındal ve Cihan Tutal'a tahliye

Kafe olayı kapsamında yargılanan Mustafa Altındal'a 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, Altındal'ın tahliyesine karar verdi. Sanıklardan Cihan Tutal ise yalan tanıklık suçundan 2 yıl 1 ay, suçluyu kayırma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutal hakkındaki adli kontrol tedbirine devam kararı verildi. Adem Beraber hakkında da suçluyu kayırma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Belediye meclis üyelerine beraat

Marketler olayı kapsamında irtikap suçlamasıyla yargılanan belediye meclis üyelerinin beraatine karar verildi. Mahkemenin açıkladığı kararlarla birlikte bazı sanıkların tutukluluk halleri devam ederken, bazı sanıklar hakkında tahliye ve beraat hükümleri kuruldu.

Kaynak: İHA
Bolu BelediyesiSüleyman CanTanju Özcan3. SayfaBelediyeGüncelBoluSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül’ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül'ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Montella’nın kovduğu ismi geri getiriyor Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor
Doğu Libya’daki meclis boykotu kaldırdı, Türkiye ile 2019’daki deniz muhtırasını onayladı Doğu Libya'daki meclis boykotu kaldırdı, Türkiye ile 2019'daki deniz muhtırasını onayladı
Gördes’te av tüfekli saldırı iddiası: Arif Bulut ile oğlu Hasan Hüseyin hayatını kaybetti Gördes'te av tüfekli saldırı iddiası: Arif Bulut ile oğlu Hasan Hüseyin hayatını kaybetti
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
Galatasaray’da sakatlığı süren Leao İstanbul’da kaldı, Singo Lille kafilesine girdi Galatasaray'da sakatlığı süren Leao İstanbul'da kaldı, Singo Lille kafilesine girdi
Sahnede Filistin bayrağı açtı, yapımdan çıkarıldı “Pişman değilim“ Sahnede Filistin bayrağı açtı, yapımdan çıkarıldı! "Pişman değilim"
Hepsi Süper Lig’den İşte Sergen Yalçın’ın ekibindeki isimler Hepsi Süper Lig'den! İşte Sergen Yalçın'ın ekibindeki isimler
Bu köyde 110 yıldır hayat yok Nedeni ürkütüyor Bu köyde 110 yıldır hayat yok! Nedeni ürkütüyor
21:36
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı
21:03
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan’dan sert tepki
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan'dan sert tepki
20:56
Baba ve oğlunun av tüfeğiyle öldürülmesinde sır perdesi aralandı Yasak ilişki iddiası
Baba ve oğlunun av tüfeğiyle öldürülmesinde sır perdesi aralandı! Yasak ilişki iddiası
20:31
İşte Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın maddeleri
İşte Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın maddeleri
20:28
Sergen Yalçın’dan sürpriz şampiyonluk tahmini
Sergen Yalçın'dan sürpriz şampiyonluk tahmini
20:13
Fenerbahçe’de Ake oyuna devam edemedi
Fenerbahçe'de Ake oyuna devam edemedi
19:20
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor Ordu sokağa inecek
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor! Ordu sokağa inecek
18:55
Tanju Özcan’a 7 yıl hapis cezası
Tanju Özcan'a 7 yıl hapis cezası
18:50
Slavia Prag taraftarından çirkin hareket
Slavia Prag taraftarından çirkin hareket
18:20
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9’a ulaştık
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9'a ulaştık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 21:41:59. #.0.3#
SON DAKİKA: Bolu Belediyesi davasında Özcan ve iki sanığa 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei