Bolu\'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 39 Gözaltı

Bolu'da işlemlerinde dönen paranın 1 milyar 542 milyon lira olduğu tespit edilen ve Bolu merkezli 18 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Bolu merkezli Adıyaman, Amasya, Aydın, Batman, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, Malatya, Mardin, Muş, Ordu Sakarya, Samsun ve Tokat illerinde hakkında gözaltı kararı bulunan 39 şüphelinin evine baskın yapıldı. Eş zamanlı operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yasa dışı bahis oynama ve oynatmada kullanıldığı tespit edilen çok sayıda cep telefonu, tablet ve bilgisayara incelenmek üzere el konuldu. Şahısların işlemlerinde dönen paranın 1 milyar 542 milyon lira olduğu tespit edildi. Bahis oynayan, oynatan, aracılık eden 10 şahsın ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - BOLU