Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor.
İstanbul ile Ankara arasında köprü görevi gören Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Kar nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede aralıklarla etkili olan sis ve kar yağışı nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düşüyor. Karayolları ekipleri kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yolda oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama ve küreme çalışmalarını bölgede sürdürüyor. Kar yağışının sabah saatlerine kadar hafif şekilde etkisini sürdürmesi beklenirken, sürücüler ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından yavaş gitmeleri hususunda uyarılıyor. - BOLU
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Burdur'da yapılan şok denetimde, Konak Mahallesinde faaliyet gösteren bir kıraathanede kumar oynandığı tespit edildi. İş yeri sahibi hakkında adli işlem yapılırken, kumar oynayan 3 kişiye para cezası uygulandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen minibüse tırın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kazada minibüste bulunan 5 kişi sıkıştı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.
Nevşehir-Aksaray karayolu TOKİ 5. Etap Kavşağında meydana gelen trafik kazasında, 3 şehirlerarası otobüs, 5 çekici, 6 otomobil birbirine girdi. Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Moskova'daki bir AVM'de bulunan konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası AVM'de yangın çıkarken, saldırı anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Saldırıda en az 3 kişi olduğu belirtilen silahlı kişiler etrafa ateş açtı. Konser alanına girmeden önce maskeli 3 kişinin sivilleri katlettiği anlar kameralara yansıdı. AVM'den gelen görüntülerde çok sayıda yaralının yerlerde olduğu görüldü.
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen kaza, traktör ile yolcu treninin çarpışması sonucu gerçekleşti. Kaza anı trenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çarpışma sonucunda traktör ikiye bölünürken sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade veren eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Kaftancıoğlu ifadesinde, 'Bu soruşturmanın seçime 10 gün kalmışken CHP aleyhine siyaset eliyle yürütülen bir seçim kampanyası olduğunu düşünüyorum' dedi.
Bursa'da 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. JASAT timleri, 26 suç kaydı bulunan ve 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.A.A'yı yakalamak için harekete geçti. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen kazada, traktör ile yolcu treni çarpıştı ve 1 kişi ağır yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde trenin traktörün önüne çıkmasıyla çarpışma anı yer aldı. Yaralı sürücü, hastaneye sevk edildi ve hayati tehlikesi bulunuyor.
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