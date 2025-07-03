Borsada Dolandırıcılık Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, borsada yüksek kazanç vaadiyle milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; borsada yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları toplamda 18 milyon 523 bin 602 TL, 48 bin 675 dolar, 75 bin 133 Euro, 69 gram altın ve 7 kilo 10 gram gümüş zarara uğratarak 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçunu işleyen şüpheliler tespit edildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerle bağlantılı olduğu tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Temmuz 2025 günü saat 05.30'da Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, Antalya, Bursa, Adana, Mersin ve Osmaniye illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyon sonucunda, K.K., A.Y., S.K., M.K., M.A., İ.A., M.A., M.E., B.Ç., M.M., D.T., R.A., M.D., A.A. ve M.C.Z. isimli şüphelilerden 12'si gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Firari 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor. - ANKARA