Boşanma Sürecinde Polis Merkezi Darbı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Boşanma Sürecinde Polis Merkezi Darbı

Haberin Videosunu İzleyin
Boşanma Sürecinde Polis Merkezi Darbı
11.10.2025 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Boşanma Sürecinde Polis Merkezi Darbı
Haber Videosu

Mersin'de boşanma aşamasındaki bir baba, çocuklarıyla birlikte gittiği polis merkezinde kayınbiraderi tarafından darp edildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde iddiaya göre, 2 çocukları olan Mehmet T. (48) ve eşi M.T.(38) Şubat ayında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Boşanma süreci devam ederken baba eylül ayının ortalarından şiddet gördüğünü söyleyen çocuklarından 10 yaşındaki A.T. ile karakola gitti.

KARAKOLDA KAYINBİRADERİ TARAFINDAN DARBETTİ

Burada ifadesini veren baba, oğlu ile dışarı çıkmak için kapıyı açtığında kayınbiraderi K.D.'yle karşılaştı. Baba, oğluyla polis merkezinin içine kaçarken, kayınbirader darp etmeye başladı. Polisin müdahalesiyle olay biterken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Karakolda kayınbiraderi tarafından darbedildi

"BENİ ÇOCUĞUMUN YANINDA DARBETTİ"

Mehmet T., şikayetçi olduğunu ifade etti. Eşiyle şubat ayında ayrılma kararı verdiklerini anlatan Mehmet T, "Bu süreçte bazı olumsuz durumlar meydana geldi. Eşimin kardeşi daha önce de beni tehdit etti, savcılığa suç duyurusunda bulundum. En son oğlum şiddet gördüğünü söyleyince polis merkezine götürdüm. Orada da eşimi çağırdılar. O ayrı odada ifade verirken çocuğumla birlikte hava alalım diye dışarı çıkmak için kapıyı açmamla kayınım kolumdan tuttu, dışarı çekmeye çalıştı. Çocukta yanımda ben içeri kaçtım. Orada beni çocuğumun yanında darp etti" dedi.

Karakolda kayınbiraderi tarafından darbedildi

KONU MAHKEMEDE

Çocuğu ve kendisinin psikolojisinin bozulduğunu dile getiren Mehmet T., olaydan sonra alınan kati raporunda ise gözünde kalıcı bulanıklık raporu verildiğini ve olayla ilgili adli sürecin sürdüğünü kaydetti.

Mehmet T'nin avukatı Ahmet Serdar Çelikel ise süreçle ilgili bilgi verdi. Çelikel, müvekkilinin eşinin erkek kardeşi tarafından polis merkezinde darp edildiğini, hukuki olarak her türlü mücadeleyi vereceklerini söyledi.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Güvenlik, Silifke, 3-sayfa, Güncel, mersin, Şiddet, Hukuk, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boşanma Sürecinde Polis Merkezi Darbı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1.5 yaşındaki çocuğun boğazını kesen sanığın hatırlamadığı tek bir an var 1.5 yaşındaki çocuğun boğazını kesen sanığın hatırlamadığı tek bir an var
Trump’ın hayalleri suya düştü Nobel Barış Ödülü’nün sahibi Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado oldu Trump'ın hayalleri suya düştü! Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado oldu
Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan 2,5 saatlik toplantı Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan 2,5 saatlik toplantı
Pastaneye pimi çekilmemiş bomba atan şüpheli, borç nedeniyle azmettirilmiş Pastaneye pimi çekilmemiş bomba atan şüpheli, borç nedeniyle azmettirilmiş
Manifest Grubu ve Aydeed’e ’Hayasızca Hareketler’ Suçlamasıyla İddianame Kabul Edildi Manifest Grubu ve Aydeed'e 'Hayasızca Hareketler' Suçlamasıyla İddianame Kabul Edildi
Belediye başkanından alkollü cuma mesajı skandalı Belediye başkanından alkollü cuma mesajı skandalı
Dursun Özbek’ten bomba Icardi ve Barış Alper sözleri: Bu sene son senesi Dursun Özbek'ten bomba Icardi ve Barış Alper sözleri: Bu sene son senesi
Netanyahu’dan kafa karıştıran açıklama: Savaş henüz bitmiş değil Netanyahu'dan kafa karıştıran açıklama: Savaş henüz bitmiş değil

11:06
Kucak kucağa oturdular Sergen Yalçın bir araba dolusu kadınla gecelerde
Kucak kucağa oturdular! Sergen Yalçın bir araba dolusu kadınla gecelerde
10:47
Fenerbahçe’de yaprak dökümü İlk 11’in değişmez isimleri de yolcu
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! İlk 11'in değişmez isimleri de yolcu
10:44
Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı
Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı
10:10
Trump’ın piyasaları allak bullak eden çıkışı altını da uçurdu
Trump'ın piyasaları allak bullak eden çıkışı altını da uçurdu
09:12
Türk askerinin Gazze’deki görevi belli oldu
Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu
08:53
Esad’dan aylar sonra haber var İşte yeni bağımlılığı
Esad'dan aylar sonra haber var! İşte yeni bağımlılığı
08:10
Fiyat etiketlerinde yeni dönem Resmi Gazete’de yayımlandı
Fiyat etiketlerinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı
07:58
Kırmızı bültenle aranan ’’Don Vito’’ lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan ''Don Vito'' lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2025 11:22:10. #7.11#
SON DAKİKA: Boşanma Sürecinde Polis Merkezi Darbı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.