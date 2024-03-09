Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü

Geniş Video İzle

Mardin'in Midyat ilçesinde 2009 yılında evlenen ve 4 çocuğu olan Elbiren E., eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Boşanma sürecinde eşi tarafından saldırıya uğrayan Elbiren, hastaneye kaldırıldı. Elbiren'in avukatı, müvekkilinin öldürüleceğinden endişe ettiklerini belirtti ve eşin tutuklanmasını talep etti.

09.03.2024 10:41  Güncelleme: 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Midyat ilçesinde 2009 yılında H.E. ile evlenen ve 4 çocuğu olan Elbiren E., eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle 2022 yılının ekim ayında Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Çiftin süren boşanma davasında H.E., mahkeme çıkışında Elbiren'e saldırarak darbetti.

"BU SÜREÇTE SÜREKLİ SALDIRDI"

Hastanede tedavisi süren Elbiren E., "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bugünde bile hala şiddete uğrayan kadınlardan biriyim ben. 14 yıldır evliyim. Evlilik hayatımda hep şiddet gördüm. 'Artık yeter' dedim. Yıllardır bu dava sürüyor. Bu süreçte sürekli saldırdı, bıçaklı saldırısına da uğradım. Bunda da yakalasaydı bıçaklanacaktım. Ama markete sığındım ve kurtuldum. Caydırıcı olmadığı için fazla ceza almadı. Caydırıcı ceza alıp bunu yapmaya cesaret etmemesini istiyorum. Kurtulmak istiyorum, ölmek istemiyorum. 4 kız çocuğum var, onlarla huzurlu bir hayat istiyorum. Devlet büyüklerine sesleniyorum, kurtarın beni bu adamdan" dedi.

Boşanmak isteyen eşini adliye önünde darbetti

"1 SENE ÖNCE BALTA İLE SALDIRMIŞ"

Elbiren'in öldürüleceğinden endişe ettiklerini belirten avukat Beşir Romioğlu şunları söyledi; "Elbiren, beraber yaşadıkları süre boyunca hep şiddet ve işkence görmüş, 2022 yılının 10'uncu ayında boşanma davası açmıştır. Boşanma davası devam ediyor. Dava devam ederken H.E., 1 sene önce balta ile saldırmış, kaldığı evin kapılarını kırmıştır. Yine 2,5 ay kadar önce, elinde bıçakla Elbiren saldırıya uğramış, 1 kilometre boyunca H.E.'den kaçmış, bir markete sığınarak öldürülmekten kurtulmuştur. Bu saldırıdan dolayı H.E. 3 hafta cezaevine girmiş, sonra serbest bırakılmıştır. Elbiren'in sonunu iyi görmüyorum. Sürekli olarak takip ediliyor. Çocukları mağdur olmaması için başka şehre gidemiyor. H.E.'nin serbest bırakılmasından, Elbiren'in de öldürüleceğinden endişe duyuyoruz. Bugün yaşanan olayda da eşi nafakasını vermediği için, İcra Ceza Mahkemesi dava açtı.

Boşanmak isteyen eşini adliye önünde darbetti

"ADLİYENİN İÇERİSİNDE DEFALARCA DARBETTİ"

Bugün görülen ilk duruşmada, iki taraf da orada hazır bulundu. Duruşma çıkısı H.E., adliyenin içerisinde defalarca kez baş ve boyun çevresi başta olmak üzere vücudunun farklı yerleri darbederek, Elbiren'e saldırı düzenledi. Kendisi şu an hastanede tedavi görüyor. Bilinci yerinde değildi, travma geçiriyor. Elbiren için koruma tedbirleri alındı ancak yeterli değil. Elbiren, maalesef 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadına şiddeti yaşadı. Bir daha yaşanmaması için H.E.'nin tutuklanmasını talep ediyoruz."

Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü
Kaynak: DHA

Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:50 Özgür Özel’den “Lider benim“ mesajı: Ekrem Bey’le de Burcu Hanım’la da konuştum, mesele kapandı Özgür Özel'den "Lider benim" mesajı: Ekrem Bey'le de Burcu Hanım'la da konuştum, mesele kapandı
09:39 Zaman daraldıkça AK Parti’nin Yeniden Refah’a karşı söylemleri iyice sertleşti Zaman daraldıkça AK Parti'nin Yeniden Refah'a karşı söylemleri iyice sertleşti
09:02 Kimisi vergi dairesinde memur, kimisi eski polis MOSSAD’ın Türkiye’deki ajanlarının banka hesapları deşifre edildi Kimisi vergi dairesinde memur, kimisi eski polis! MOSSAD'ın Türkiye'deki ajanlarının banka hesapları deşifre edildi
08:38 Elebaşılığını “Memocan“ lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı suç örgütü çökertildi Elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı suç örgütü çökertildi
08:27 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
11:03 Seçil Erzan duruşmasına bir tek o katılmadı Selçuk İnan’ın nerede olduğu ortaya çıktı Seçil Erzan duruşmasına bir tek o katılmadı! Selçuk İnan'ın nerede olduğu ortaya çıktı
10:45 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmezsin“ dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmezsin" dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu
10:41 Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü
10:10 Eda Erdem’in heykeli sosyal medyada gündem oldu Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı Eda Erdem'in heykeli sosyal medyada gündem oldu! Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı
09:51 Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti
09:05 Dünya rekorunu egale etti Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı Dünya rekorunu egale etti! Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı
08:39 Bomba itiraf Ronaldinho tam 13 sene önce Fenerbahçe’ye geliyormuş Bomba itiraf! Ronaldinho tam 13 sene önce Fenerbahçe'ye geliyormuş
08:20 Kızılcık Şerbeti’ne damga vuran sahne Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran sahne! Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi
08:19 “Türkiye’nin en iyisi“ diyen Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın yıldızını yere göğe sığdıramadı "Türkiye'nin en iyisi" diyen Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yıldızını yere göğe sığdıramadı
07:24 Ana haberde Demet Evgar sürprizi Başlattığı kampanya alkış topladı Ana haberde Demet Evgar sürprizi! Başlattığı kampanya alkış topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 11:09:58. #1.13#
SON DAKİKA: Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement