8 bin liralık yediler içtiler, türlü bahaneler uydurup böyle kaçtılar

21.09.2025 10:46  Güncelleme: 12:11
Bozcaada'da akşam yemeği yiyen 2 kişi, yaklaşık 8 bin 500 TL'lik hesabı ödemeden kaçtı. Şahısların sokak arasında kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken polis peşlerine düştü.

Dün akşam 2 arkadaş, yiyip içip eğlendikten sonra hesabı ödemeye gelince çeşitli bahaneler öne sürdü. Şahıslardan biri önce hesabı banka üzerinden online ödemek istedi.

ÖNCE 3 GÜN SONRASINA TALİMAT VERDİ

İşletmeciye dekont gönderen şahsın, aslında 3 gün sonrasına ödeme talimatı verdiği ve bu şekilde işletmeciyi yanıltmaya çalıştığı ortaya çıktı.

NAKİT ÖDEMEDE DE KARTINDA PROBLEM OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

İşletmeci durumu fark edince şahıslardan biri masadan kalkmaya hazırlandı. Bunun üzerine şahıs, işletmeciye birlikte bankamatiğe gidip nakit ödeme yapabileceğini söyledi. Ancak bu kez de bankamatikte kartında problem olduğunu öne sürerek ödeme yapamayacağını belirtti.

SOKAK ARASINDA KOŞARAK KAÇTILAR

Ardından "arkadaşım nakit ödesin" diyerek personeliyle birlikte sokak arasına yöneldi. Fakat 2 şahıs bir anda koşarak kaçtı ve kayıplara karıştı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Bozcaada, Ekonomi, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Polis, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • p3e5gb7e:
    iki kişi okadar hesap mi olur iyi yapmışlar 1 0 Yanıtla
  • 78908900:
    Bunlar da ayrı bir moloz . 0 0 Yanıtla
  • Muharrem Yüzügüldü:
    eme içme sektöründe bu tip olaylar çok oluyor bunlarada ceza uygulanması gerekiyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
