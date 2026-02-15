Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu - Son Dakika
Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu

Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu
15.02.2026 15:35
Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu
Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Tofaş otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde Tofaş otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Bucak-Kocaaliler yolu Pamucak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çelen (23) idaresindeki 07 AOF 213 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile Necati A.'nin (58) kullandığı 15 ADK 137 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Çelen ve otomobilde yolcu konumunda olan Ceyda Çelen (23) olay yerinde hayatını kaybederken minibüsün sürücüsü Necati A. ile minibüste yolcu konumunda bulunan Ayşegül U., Ertuğrul Efe D. ve Hacer Ö. yaralandı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Kazada ölenlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken araçların kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • nomercy nomercy:
    minibüs hatalı sollamaya çıkmış gibi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
