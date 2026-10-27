Burdur Ağlasun'da Buzlu firmasına ait otobüs devrildi, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Burdur Ağlasun'da Buzlu firmasına ait otobüs devrildi, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

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Burdur Ağlasun\'da Buzlu firmasına ait otobüs devrildi, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
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Burdur Ağlasun\'da Buzlu firmasına ait otobüs devrildi, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
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Burdur'un Ağlasun ilçesinde Buzlu firmasına ait yolcu otobüsü, Antalya-Isparta kara yolunda devrildi; kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Yaralılar Isparta'daki hastanelere sevk edilirken, otobüsün kaldırılmasıyla kapanan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde Buzlu firmasına ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Ağlasun ilçesine bağlı Çamlıdere köyü mevkiindeki Antalya- Isparta kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.O.D. idaresindeki Buzlu firmasına ait 26 UA 030 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi. Kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada İlker Akbay (38) hayatını kaybederken, Gülsüm A. (27), Umut A. (23), Raziye A. (44), Halime A. (21), Seyat A.(43), Sedat Y. (50), yabancı uyruklu Djibril S. ve otobüs şoförü M.O.D. (38) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Isparta'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden İlker Akbay'ın ise otobüs içerisinde sıkışan cansız bedeni ekipler tarafından çıkarılırken yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tedavisinin ardından gözaltına alınması yönünde talimat verildi. Kaza nedeniyle kapanan Isparta - Antalya kara yolu ise bahse konu otobüsün kaldırılmasının ardından tekrardan trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobilIspartaAntalyaAğlasunBurdurGüncelKazaSon Dakika

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