Burdur'da 1.5 Yaşındaki Kız Ölü Bulundu - Son Dakika
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Burdur'da 1.5 Yaşındaki Kız Ölü Bulundu

Burdur\'da 1.5 Yaşındaki Kız Ölü Bulundu

Yabancı uyruklu 1.5 yaşındaki Fatma Nur Halaf, annesi tarafından ölü bulundu. Kalp hastasıydı.

28.11.2024 16:21
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Burdur'da yabancı uyruklu ailenin 1.5 yaşındaki kızı Fatma Nur Halaf annesi tarafından ölü bulundu. Fatma Nur Halaf'ın kalp ve diyaliz hastası olduğu öğrenildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Burdur merkez Recep Mahallesi Bekar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre müstakil bir evde yaşayan yabancı uyruklu anne, kızı 1.5 yaşındaki Fatma Nur Halaf'ı yatağında hareketsiz bir şekilde görünce durumu eşi inşaat ustası Ahmet El Halaf'a ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Eve gelen Adli tabip tarafından yapılan kontrollerde ise küçük kızın ölümünde şüpheli bir durum olmadığının anlaşılması üzerine Halaf'ın cenazesi morga kaldırıldı. 1.5 yaşında ki Fatma Nur Halaf'ın kalp ve diyaliz hastası olduğu ve gün içinde toprağa verileceği öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da 1.5 Yaşındaki Kız Ölü Bulundu - Son Dakika

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