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Burdur'da 3 tekerlekli elektrikli motosikletiyle kaldırımdan inmeye çalışan adam tepetaklak oldu - Son Dakika
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Burdur'da 3 tekerlekli elektrikli motosikletiyle kaldırımdan inmeye çalışan adam tepetaklak oldu

Burdur'da kaldırımdan inmek isteyen bir vatandaş, dengesiz bir şekilde inmeye çalışınca 3 tekerlekli elektrikli motosikletiyle birlikte devrildi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Burdur\'da 3 tekerlekli elektrikli motosikletiyle kaldırımdan inmeye çalışan adam tepetaklak oldu
24.12.2023 - 09:55,
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3 tekerlekli üzeri kapalı motosikletiyle kaldırımdan inmeye çalışırken böyle devrildi

BURDUR - Burdur'da 3 tekerlekli elektrikli motosikletiyle kaldırımdan inmeye çalışan adam fizik kurallarını hiçe sayınca tepe taklak oldu.

Burdur'da akşam saatlerinde trajikomik bir kaza meydana geldi. Merkez Çeşmedamı Mahallesi Hükumet Caddesi üzerinde kaldırımda park halinde olan 3 tekerlekli elektrikli motosikletine binip kaldırımdan inmek isteyen vatandaş karşı kaldırımda bulunan otomobil nedeniyle dönemedi. Önce geri manevra yapan şahıs daha sonra kaldırımdan inmek isterken dengesiz bir şekilde inmeye çalışınca motosiklet ile birlikte devrildi.

O sırada motosikletin yanında bulunan başka bir vatandaş sürücünün devrilen motosikletten çıkmasına yardım ederken motosikletin dönememesine sebep olan otomobilin sürücüsü kadın ise olan biteni seyredip aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

Yaşanan bu garip kaza güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

Kaynak: İHA
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Burdur, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da 3 tekerlekli elektrikli motosikletiyle kaldırımdan inmeye çalışan adam tepetaklak oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burdur'da 3 tekerlekli elektrikli motosikletiyle kaldırımdan inmeye çalışan adam tepetaklak oldu - Son Dakika
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