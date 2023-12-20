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Burdur'da Ayakkabılıkta Bulduğu Yedek Anahtarla Girdiği Evleri Soyan Kadın Hırsız Yakalandı - Son Dakika
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Burdur'da Ayakkabılıkta Bulduğu Yedek Anahtarla Girdiği Evleri Soyan Kadın Hırsız Yakalandı

Burdur'da bir kadın hırsız, ayakkabılıkta bulduğu yedek anahtarla girdiği evlerden altın ve para çaldı. İkinci evde ev sahibi tarafından yakalanan hırsız, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Burdur\'da Ayakkabılıkta Bulduğu Yedek Anahtarla Girdiği Evleri Soyan Kadın Hırsız Yakalandı
20.12.2023 - 18:00,  Güncelleme: 18:05
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Burdur'da ayakkabılıkta bulduğu yedek anahtarla girdiği bir evi soyan ve aynı yöntemle girdiği ikinci evde ev sahibine yakalanan ancak kaçmayı başaran kadın hırsız, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Burdur'da 19 Aralık tarihinde Emek Mahallesi 22053 Sokak üzerinde bulunan bir apartmana giren kadın hırsız, ilk olarak ayakkabılıkta bulunan yedek anahtarlıkla girdiği Ali Belenkuyu'ya ait evden 80 bin TL değerinde altın ve 150 dolar parayı çaldı. Ardından apartmanda bulunan Ömer Arslan'ın evine aynı yöntemle giren hırsız, o sırada evde bulanan Arslan tarafından yakalanarak eve kilitlendi. Hırsız evdeyken Ömer Arslan ve Hatice Çiçek balkonda ekiplerin gelmesini beklerken, yedek anahtarla kapıyı açan hırsız evden kaçtı.

Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ve teknik takip sonucu hırsızın R.K. (26) isimli kadın olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan operasyon sonucu R.K. çaldığı altın ve paralar ile yakalanarak gözaltına alındı. - BURDUR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Ayakkabılıkta Bulduğu Yedek Anahtarla Girdiği Evleri Soyan Kadın Hırsız Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burdur'da Ayakkabılıkta Bulduğu Yedek Anahtarla Girdiği Evleri Soyan Kadın Hırsız Yakalandı - Son Dakika
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