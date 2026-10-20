Burdur'da baca yangını çıkan balıkçıda tezgahtakiler satışı bırakmadı

Burdur'da baca yangını çıkan balıkçıda tezgahtakiler satışı bırakmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'daki Salı Pazarı yakınında bulunan bir balıkçıda saat 16.30 civarında bacadan yangın çıktı. İhbarla gelen itfaiye ve polis ekipleri bacaya müdahale ettiği sırada balıkçılar tezgahı terk etmeden müşterilere balık satmaya devam etti. Söndürülen yangının neden çıktığı araştırılıyor.
Burdur'da balıkçının bacasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, balıkçılar vatandaşlara balık satmaya devam etti.
YANGIN BACADA ÇIKTI
Yangın, saat 16.30 sıralarında Salı Pazarı yakınlarında bulunan bir balıkçıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balıkçının bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
TEZGAHIN BAŞINDAN AYRILMADILAR
Ekipler bacadaki yangına müdahale ederken, balıkçılar ise tezgahlarının başından ayrılmayarak vatandaşlara balık satmayı sürdürdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?