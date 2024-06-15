Burdur'da Bayram Boyunca 7 Bin 118 Güvenlik Personeli Görev Alacak - Son Dakika
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Burdur'da Bayram Boyunca 7 Bin 118 Güvenlik Personeli Görev Alacak

Antalya ve Fethiye gibi tatil yerlerinin yol güzergahında olan Burdur'da bayram boyunca 7 bin 118 güvenlik personeli görev alacak. Vali Türker Öksüz, polislerle bayramlaşarak alınan tedbirler hakkında bilgi aldı. Trafik yoğunluğuna karşı önlemler alınırken sürücüler de trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

15.06.2024 14:53
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Antalya ve Fethiye gibi tatil yerlerinin yol güzergahında olan ve Arife günü itibariyle saatte ortalama bin 600 aracın geçtiği Burdur'da bayram boyunca 7 bin 118 güvenlik personeli görev alacak. Polis Kışla Uygulama Noktasını ziyaret eden Vali Türker Öksüz, görevli polisler ile bayramlaşıp alınan tedbirler hakkında ilgi aldı. Durdurulan araç sürücüleriyle de konuşan Vali Öksüz sürücüleri trafik tedbirlerine uymaları noktasında uyararak bayramlarını kutladı.

Ülke genelinde 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatili nedeniyle vatandaşlar memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmeye başladı. Yollarda oluşabilecek olumsuzluklara ve kazalara karşı da Polis ve Jandarma ekiplerinin de denetimleri çoğaldı. Tatil bölgeleri geçiş güzergahında bulunan Burdur'da da trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Saatte ortalama bin 600 aracın geçtiği Burdur'da ekipler gece gündüz trafik ve asayiş güvenliğini sağlamak için çalışıyor. Bayram boyunca il genelinde 117'si trafik olmak üzere 614 tim ve 1901 jandarma personeli ve 852'si trafik ekibi olmak üzere bin 344 ekip ve 5 bin 127 emniyet personeli görev yapacak. Böylelikle trafik ve asayiş bakımından yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale edilecek.

Kurban Bayramı nedeniyle Burdur- Isparta Karayolu üzerinde bulunan Kışla Polis Uygulama Noktasını İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile ziyaret eden Vali Türker Öksüz görevli polis memurlarının bayramlarını kutlayarak alınan önlemler ve trafik yoğunluğu hakkında bilgi aldı. Daha sonra kontrol için durdurulan araçlardaki sürücüler ile sohbet eden Vali Öksüz sürücülerin bayramlarını kutlayarak trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bayram boyunca alınan tedbirler hakkında açıklamada bulunan Vali Öksüz; "Bayramlar bizim için kıymetlidir. Biz bu bayramları sevgiye, hoşgörüye, dargınlıkların bitirmesine vesile olması açısından da önemi atfediyoruz. Tabi bayramda huzur içerisinde vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde bayramı geçebilmeleri için bizler de bugün yol kontrol noktalarındaki görevlilerimizin gerek polis polisimizin gereksiz jandarmamızı çalışmalarını yerinde görmek için ziyaret ediyoruz. Önemli olan tabi vatandaşlarımızın bayram çerçevesinde gidecekleri yerlere huzur ve güvenli bir şekilde ulaşmalarını temin etmek. Bunun için de başta trafik tedbirleri olmak üzere, diğer asayiş tedbirlerinin de alıyoruz. Bu bayram 12 Haziran itibarıyla bu tedbirler başladı 24 Haziran'a kadar tedbirler aralıksız 7/ 24 saat esasına göre devam edecek. Bunlar hep vatandaşımızın huzur ve güvenliğinin sağlamaya dönüktür, bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Gerek jandarmamız gerekse emniyetimizin toplam olarak bu bayramda 7 bin 118 tane kolluk görevlimiz vatandaşlarımıza hizmet için görev yapacak onlara da başarılar diliyorum." dedi.

"Yolun sonu bayram olsun"

Ayrıca sürücülerinde trafikte herhangi bir sorun yaşamamaları için kurallara uymaları konusunda uyaran Vali Öksüz; "Sürücülerimizin trafik kurallarına uymaları elbette çok önemli. Çünkü biz bu bayram İçişleri Bakanlığımızın da ortaya koyduğu tedbirler çerçevesinde diyoruz ki 'yolun sonu bayram olsun' eğer trafik kurallarına yeterince riayet etmezsek maalesef yolun sonu hüzün olabiliyor. Bunu geçmiş yıllarda Maalesef acı tecrübelerle yaşadık onun için hiçbir vatandaşımıza bir sıkıntı gelmeden bir kaza bela olmadan inşallah gitmek istedikleri yerlere varırlar diye ifade ediyorum. Dolayısıyla trafik kurallarına bütün sürücülerimizin uymasını bekliyoruz. Tekrar ve bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" ifadesinde bulundu. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Bayram Boyunca 7 Bin 118 Güvenlik Personeli Görev Alacak - Son Dakika

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