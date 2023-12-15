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Burdur'da Otomobil Çarpışması: 2'si Çocuk 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Burdur'da Otomobil Çarpışması: 2'si Çocuk 5 Kişi Yaralandı

Burdur'da meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpıştı ve 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burdur\'da Otomobil Çarpışması: 2\'si Çocuk 5 Kişi Yaralandı
15.12.2023 - 21:48,  Güncelleme: 21:50
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Burdur'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Burdur merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Meram Caddesi ile 150'inci sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ç. idaresindeki 15 DP 671 plakalı otomobil ile Sabri U. idaresindeki 15 KA 259 plakalı otomobilin çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Mehmet Ç.'nin kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Gülay Ç. (32), Ayşenur Ç. (10), Ayselnur Ç. (6) ve Sabri U.'nun kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Fatma U. (38), İbrahim Ö. (46) hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedbir olarak ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA
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