Burdur'da Tomruk Yüklü Kamyon Kazası - Son Dakika
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Burdur'da Tomruk Yüklü Kamyon Kazası

Burdur\'da Tomruk Yüklü Kamyon Kazası

Burdur-Antalya yolunda halk otobüsü ve kamyonun karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

13.12.2024 14:13
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Burdur- Antalya kara yolunda arıza yapan tomruk yüklü kamyon için güvenlik önlemi alan polis aracına ve kamyona arkadan gelen halk otobüsünün çarpması sonucu 1'i polis memuru 6 kişi yaralanırken, kurtarma çalışması esnasında geri kayan tomruk yüklü kamyon yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra park halindeki 1'i polis aracı olmak üzere 2 otomobile çarparak şarampole devrildi. Bir vatandaş ise sürüklenen kamyonun çarptığı otomobilin içinden son anda atlayarak kurtuldu. O anlar İhlas Haber Ajansı (İHA) kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Burdur-Antalya kara yolu Kurna rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burdur'dan Antalya istikametine seyir halinde olan Mehmet T. (52) idaresindeki 07 R 3239 plakalı tomruk yüklü kamyon, Kurna rampalarında arıza yaptı. Arızanın giderilmesi için şoför tamirci çağırırken, bölge trafik ekipleri de kamyonun arkasında güvenlik önlemleri almak için durdu. O sırada aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne giden Süleyman O.(59) idaresindeki 15 HO 1008 plakalı halk otobüsü önce polis aracına, ardından kamyona çarptı. Kazada polis memuru Tahsin K. ve otobüste yolcu olarak bulunan üniversite öğrencileri Şule D. (25), Yakup G. (19), Naz B. (18), Mihriban K. (21) ve Duru P. (21) hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Diğer yolcular ise farklı bir otobüsle üniversiteye götürüldü. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten ilerlerken uzun araç kuyruğu oluştu.

Arıza yapan araç için çağırılan ve olay yerine geldikten yaklaşık 2 dakika sonra kazaya şahit olan tamirci Mustafa Önal o anları, "Bu kamyon burada arıza yapmış. Ben de tamirciyim, Bucak'tan geldim. Arızasına bakarken arkadan polis ekibi geldi ve 10 metre geride durdu. O daha 2 dakika geçmeden halk otobüsü geldi, dağıttı her yeri. Polis arabasını şarampole attı, biz de kerestelerin altında kalmadan kaçtık. Öğrencilerde ve polislerde ölü yok çok şükür. Hafif yaralandılar. Kaza esnasında biz de kütüklerin altında kalacaktık, son anda kaçtık" ifadeleriyle anlattı.

Facia kıl payı atlatıldı

Kaza yapan araçları kurtarma çalışmaları yapıldığı esnada otobüs ve polis aracı çalıştırılarak olay yerinden kaldırılırken arıza nedeniyle hareket kabiliyetinden yoksun olan kamyon için çekici çağırıldı. Olay yerine gelen çekici yanaştığı esnada kamyon geri kaymaya başladı. Yokuş aşağı yaklaşık 30 metre boyunca kayan kamyon, park halinde bulunan biri polis iki araca çarparak şarampole devrildi. Bu esnada polis aracının arkasındaki 15 ABZ 888 plakalı Peugeot marka otomobilin içinde oturan bir vatandaş ise son anda arabadan atlayarak araçların arasında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kazada ikisi polis aracı toplam 5 araçta büyük maddi hasar oluşurken tomruk yüklü kamyonu kurtarma çalışmaları sürüyor. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Tomruk Yüklü Kamyon Kazası - Son Dakika

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