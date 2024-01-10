Burdur'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

BURDUR - Burdur'un Çavdır ilçesinde gece saatlerinde aynı istikamette seyir halinde olan yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza Burdur'un Çavdır ilçesi Bayır Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre B.B.idaresindeki 07 BNG 635 plakalı yolcu otobüsünün aynı istikamette seyir halinde olan O.K.idaresindeki 07 Z 3949 plakalı kamyona arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Kaza sonucu B.B. ve O.K. hafif şekilde yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar ambulans ile Çavdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.