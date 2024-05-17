Bursa'da 19 Mayıs kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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Bursa'da 19 Mayıs kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Bursa\'da 19 Mayıs kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Bursa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. Kortej yürüyüşü süresince araç trafiğine kapatılacak güzergahlar belirlendi. Vatandaşlar alternatif yolları kullanmaları konusunda uyarıldı.

17.05.2024 16:36  Güncelleme: 16:38
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Bursa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "18 Mayıs Cumartesi günü saat 19: 30' da "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" etkinlikleri kapsamında; kortej yürüyüşünün başlayacağı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (F.S.M.)Akuğur Marketi karşısı Starbucks önünden F.S.M Bulvarı ters yön olarak kullanılacağından, F.S.M Bulvarı Tuna Kavşağı ile Fatih Sultan Mehmet (F.S.M.) Cami Kavşağı arası, Kanuni Caddesi, İnebey Sokak, Emniyet Caddesi, 2. Er Sokak, Camii Sokak ile Nilüfer Belediyesi önüne kadar olan güzergahtaki cadde ve sokaklar ile bağlantı yolları, saat 18: 30'dan itibaren kortej yürüyüşü süresince araç trafiğine kapatılacaktır. 19 Mayıs Pazar günü saat 10: 30' da Millet Bahçesi Yerleşkesinde yapılacak etkinlikle alakalı, Çekirge Atatürk Müze Evi önünden başlayarak Millet Kütüphanesi üstü (Altıparmak Eski Stadyum) meydanı istikametine kadar ters yönden Gençlik Yürüyüşü düzenleneceğinden, saat 09: 30'dan itibaren kortej yürüyüşü süresince araç trafiğine kapatılacaktır.

19 Mayıs Pazar günü saat 19: 30' da Demokrasi Şehitleri Meydanından Kent Meydanına kadar yapılacak olan yürüyüşle alakalı Haşim İşcan Caddesinden - Demokrasi Meydanı - Altıparmak Caddesi - Varyant altından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı ve Fevzi Çakmak iniş istikameti Kent Meydanına kadar bağlantı yolları saat 18: 30' dan itibaren kortej yürüyüşü süresince araç trafiğine kapatılacaktır. 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde kısa süreli araç ve yaya trafiğine kapatılacak güzergahları kullanacak vatandaşlarımızın görevlilerimizce yapılacak olan ikaz ve uyarılara riayet etmesi gerekmektedir" denildi.

Alternatif güzergahlar ise şu şekilde: "Batı tarafından merkez istikametine geçmek isteyen vatandaşların Dikkaldırım- Zübeyde Hanım Doğumevi Kavşağı - Oulu Caddesi - İzmir Yolu - Gençosman Kavşağı - Ankara Yolu- Gökdere istikametlerini kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için alternatif yollar üzerinden hareket etmeleri ve ekiplerimizce yapılacak olan ikaz ve uyarılara uymaları gerekmektedir" - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 19 Mayıs kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika

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