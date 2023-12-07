Alkollü olduğu için ehliyetine el konulan sürücü, pavyona gidemediği için üzüldü

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Bursa'da alkol uygulaması yapan trafik polisleri, uygulamaya alkollü takılan sürücünün 6 ay ehliyetine el koydu. Sürücü pavyona gidemediği için üzülürken yanındaki arkadaşı ise şahsa sarılıp "İşlemleri halledelim, arkadaş geliyor bizi almaya. Beraber yine pavyona gideceğiz" dedi.

EHLİYETİ GİTTİ AMA O PAVYONA GİDEMEYECEĞİ İÇİN ÜZÜLDÜ

Merkez Osmangazi ilçesi Acemler Kavşağı'nda trafiği tehlikeye düşüren sürücülere yönelik uygulama yapan polis ekipleri, trafik canavarlarının kabusu oldu. Uygulama noktasına 1.34 promil alkollü takılan araç sürücüsü Sezgin D.'nin ehliyetine 6 ay el konuldu. Sezgin D., ehliyetinin gitmesine üzülmedi, pavyona gidemediği için üzüldü.

SARILIP BİRBİRLERİNİ TESELLİ ETTİLER

Durumu gören arkadaşı ise, "İşlemleri halledelim, arkadaş geliyor bizi almaya. Beraber yine pavyona gideceğiz" dedi. Bunun üzerine Sezgin D. "6 ay işsiz kaldım abi" deyince arkadaşı, "Oğlum senin arkanda abin var, kredi çekeriz ben öderim" ifadelerine yer verdi. Alkollü ikili konuşmalar sonrası birbirlerine sarıldı. O anlar kameraya yansırken Sezgin D., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Diğer yandan, alkollü araç kullanmaktan Sezgin D.'ye polis ekiplerince 4 bin 64 lira para cezası kesildi.