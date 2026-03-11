AVM'de esrarengiz ölüm! Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AVM'de esrarengiz ölüm! Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor

Haberin Videosunu İzleyin
AVM\'de esrarengiz ölüm! Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor
11.03.2026 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
AVM\'de esrarengiz ölüm! Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor
Haber Videosu

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Kent Meydanı AVM'de, 22 yaşındaki Doğukan Dikbıyık bilinmeyen bir nedenle zemin boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edilirken; soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Kent Meydanı AVM'de meydana gelen olayda bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Kent Meydanı Alışveriş Merkezi'nin yemek katında meydana geldi. Doğukan Dikbıyık isimli gencin henüz bilinmeyen bir nedenle AVM içerisindeki zemin boşluğuna düştüğü öğrenildi.

ZEMİN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ, NEDENİ BİLİNMİYOR

Zemine çarpan Dikbıyık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında AVM içerisinde bulunan vatandaşlar büyük bir gürültü duyduklarını belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Görgü tanıkları, sesi duyduktan sonra aşağı baktıklarında bir kişinin yerde kanlar içerisinde yattığını gördüklerini ifade etti.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 22 yaşındaki Doğukan Dikbıyık'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri AVM içerisinde güvenlik önlemi alırken, olayın nedeni hakkında inceleme başlattı.

Hayatını kaybeden Doğukan Dikbıyık'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osmangazi, Güvenlik, 3. Sayfa, Doğukan, Polis, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa AVM'de esrarengiz ölüm! Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin olayı İlk 15 dakikada öyle hatalar yaptı ki 3 gol yer yermez oyundan alındı Şampiyonlar Ligi'nde gecenin olayı! İlk 15 dakikada öyle hatalar yaptı ki 3 gol yer yermez oyundan alındı
Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Pentagon’un milyonlarca dolarlık lüks tüketim harcamaları tartışma yarattı Pentagon'un milyonlarca dolarlık lüks tüketim harcamaları tartışma yarattı
Galatasaray’a Davinson Sanchez’den kötü haber Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber
İsrail jetleri alev alev yandı, pilotlar böyle kaçtı İsrail jetleri alev alev yandı, pilotlar böyle kaçtı
Muhammed Salah, Galatasaray taraftarını iki kelime ile özetledi Muhammed Salah, Galatasaray taraftarını iki kelime ile özetledi
İranlı kadın futbolcular, otobüsün camından cep telefonlarıyla SOS işareti yaptı İranlı kadın futbolcular, otobüsün camından cep telefonlarıyla SOS işareti yaptı
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
İşte Şampiyonlar Ligi bu Kazandım derken 906’da gelen golle yıkıldılar İşte Şampiyonlar Ligi bu! Kazandım derken 90+6'da gelen golle yıkıldılar

20:59
Trump, İspanya’yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
20:36
Pakistan donanması, gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı’nda bir ilki gerçekleştirdi
Pakistan donanması, gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı'nda bir ilki gerçekleştirdi
20:27
Barış Göktürk, Fenerbahçe’ye başkan adaylığını açıkladı
Barış Göktürk, Fenerbahçe'ye başkan adaylığını açıkladı
20:13
Irak: Topraklarımızın İran’a karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz
Irak: Topraklarımızın İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz
20:04
Dikkat çeken iddia: ABD’nin İran’daki asıl hedefi Hark Adası
Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası
19:55
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü
19:40
İran cephesinden Trump’ı küplere bindirecek sözler
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
18:27
ABD, Irak’ın Musul şehrini vurdu
ABD, Irak'ın Musul şehrini vurdu
18:11
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
17:18
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
17:17
Gazze’de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ’’açız’’ diyerek yardım istedi
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ''açız'' diyerek yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 21:27:16. #7.12#
SON DAKİKA: AVM'de esrarengiz ölüm! Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.