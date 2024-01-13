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Bursa'da çıktığı cezaevine 24 saat sonra aynı suçtan tekrardan girdi - Son Dakika
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Bursa'da çıktığı cezaevine 24 saat sonra aynı suçtan tekrardan girdi

Bursa'da çıktığı cezaevine tekrardan otomobil çaldığı günün sabahına giren H.A., kısa sürede yakalanarak tekrar tutuklandı.

13.01.2024 - 10:09,  Güncelleme: 10:10
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Bursa'da çıktığı cezaevine 24 saat sonra aynı suçtan tekrardan girdi

BURSA - Bursa'da çıktığı cezaevine tekrardan otomobil çaldığı günün sabahına girdi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çeşitli suçlardan 21 adet suç kaydı olan H.A. son olarak oto hırsızlıktan cezaevine girdi. Geçtiğimiz gün cezaevinden çıkan H.A., çıktığı günün akşamına tekrardan otomobil çaldı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler bölgede yaptığı güvenlik kamerası ve çeşitli incelemelerde şüphelinin cezaevinden sabah saatlerinde çıkan H.A. olduğunu tespit etti. Kısa sürede şüpheli çaldığı otomobil ile kıskıvrak yakalandı.

Şüpheli getirildiği emniyette işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tekrardan tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Bursa\'da çıktığı cezaevine 24 saat sonra aynı suçtan tekrardan girdi
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da çıktığı cezaevine 24 saat sonra aynı suçtan tekrardan girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da çıktığı cezaevine 24 saat sonra aynı suçtan tekrardan girdi - Son Dakika
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