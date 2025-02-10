Bursa'da Kablo Hırsızlığı Çetesine Operasyon - Son Dakika
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Bursa'da Kablo Hırsızlığı Çetesine Operasyon

Bursa\'da Kablo Hırsızlığı Çetesine Operasyon

Bursa merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalandı, 19'u tutuklandı.

10.02.2025 23:03
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Bursa merkezli 8 ilde jandarma ekiplerince kablo hırsızlığı çetesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11'i cezaevinde 33 şüpheliden 19'u tutuklanırken, 14 şüpheli adli kontrol kararı ile serbet bırakıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7 Şubat'ta Bursa merkezli 8 ilde kablo hırsızlığı çetesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bursa'nın Karacabey ve farklı ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11'i başka suçtan ceza infaz kurumlarında olmak üzere toplam 33 şüpheli yakalandı. Çetenin Bilecik, Yalova, Balıkesir, İzmir, Manisa, Muğla, Eskişehir, Afyonkarahisar, Samsun ve Kütahya gibi illerde de hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlendi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 'Bursa'da Kablo Hırsızlığı Çetesine Operasyon' haberine konu olayla ilgili olarak Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 7 Şubat tarihinde 35 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 11'i başka suçtan ceza infaz kurumlarında olmak üzere 33 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan 33 şüphelinin tutuklama talebiyle Karacabey Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, hakimlik tarafından 19 şüpheli hakkında tutuklama, 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiği kaydedildi. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının da devam ettiği bildirildi. Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda 9 adet tabanca, 255 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 27 adet av tüfeği fişeği, suçta kullanıldığı tespit edilen 1 adet minibüs, 1 adet 4x4 pikap araç, bir miktar nakit para ve altın ile bir miktar uyuşturucu madde ve hap ele geçirildiği, ayrıca hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen suç aletlerinin ele geçirildiğ belirtildi. "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçu kapsamında şüphelilerin tüm banka hesaplarına bloke konulduğu ve şahısların malvarlıkları ile el konulan araçları üzerinde tedbir kararı verildiği kaydedildi. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderilirken, Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kablo Hırsızlığı Çetesine Operasyon - Son Dakika

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